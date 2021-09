‘Bayern gaat vol voor ‘de allerbeste verdediger van de Premier League’’

Donderdag, 23 september 2021 om 15:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:38

Bayern München kijkt serieus naar de opties om Antonio Rüdiger binnen te halen, zo melden BILD en Goal. De 28-jarige centrumverdediger heeft zijn volgend jaar aflopende contract bij Chelsea nog altijd niet verlengd, waardoor Bayern in januari de gesprekken over een transfervrije overgang mag openen. Julian Nagelsmann, de trainer van de Duitse grootmacht, wilde donderdag weinig loslaten over Rüdiger.

Rüdiger is gezien zijn naderende transfervrije status een gewilde speler in Europa en werd eerder ook in verband gebracht met Paris Saint-Germain en Real Madrid. Chelsea wil de verbintenis van de Duitse mandekker dolgraag verlengen, maar de onderhandelingen daarover verlopen moeizaam, zo werd deze week in de Engelse pers gemeld.

Rüdiger heeft zich onder Thomas Tuchel, die in januari werd aangesteld, opgewerkt tot onmisbare schakel in de defensie van Chelsea. Dat is ook opgevallen bij Rio Ferdinand, die Rüdiger deze week uitriep tot 'misschien wel de allerbeste verdediger' in de Premier League. "Hij en Rúben Dias (van Manchester City, red.) staan dicht bij elkaar, maar Rüdiger heeft zó'n immense invloed op zijn elftal", aldus de oud-verdediger van onder meer Manchester United.

Nagelsmann werd donderdag gevraagd naar de mogelijke komst van Rüdiger. "In het algemeen ben ik er niet zo'n fan van om te praten over spelers die ergens anders onder contract staan, en bovendien zitten we niet in een transferperiode", aldus de coach van Bayern, die toch iets wilde zeggen over zijn landgenoot. "Als voetbalfan zie ik dat hij een superontwikkeling heeft doorgemaakt. Thomas (Tuchel, red.) heeft hem buitengewoon goed behandeld, hij was een reserve en is nu een van de belangrijkste spelers."

"Hij heeft ongelooflijk goede agressie en is een zeer goede verdediger", aldus Nagelsmann, die niets weet van de mogelijke interesse van Bayern in Rüdiger. "Ik heb er niet met Brazzo (Hasan Salihamidzic, red.) over gesproken en als ik dat wel zou doen, zou ik het je ook niet vertellen! Ik las het net ook in de media. Ik zou zelfs niet weten wanneer zijn contract afloopt en dan moeten we kijken of er nog geld in de portemonnee zit."