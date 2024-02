Real Madrid heeft plotseling geen enkele centrale verdediger meer over

Carlo Ancelotti kan zaterdagavond niet beschikken over Antonio Rüdiger, zo meldt Real Madrid in de aanloop naar de topper tegen Girona. De mandekker kampt met een dijbeenblessure. Het nieuws is een hard gelag voor Ancelotti, aangezien Rüdiger de enige fitte centrumverdediger had moeten zijn waarover de Italiaanse trainer kon beschikken.

"De tests die vandaag (zaterdag, red.) door de medische staf van Real Madrid zijn uitgevoerd hebben een spierblessure bij Antonio Rüdiger vastgesteld", schrijft de koploper van LaLiga op de clubwebsite. Hoewel de precieze duur van de afwezigheid van de Duitser niet wordt genoemd, staat het vast dat Rüdiger niet inzetbaar is in de wedstrijd van zaterdag.

De boomlange voorstopper is de zoveelste centrale verdediger van Real Madrid die te kampen krijgt met een blessure. Éder Militão, normaliter verzekerd van een basisplek, staat al sinds augustus 2023 aan de kant met een kwetsuur, terwijl David Alaba na december 2023 niet meer in actie kwam.

De andere optie in het hart van de verdediging voor Ancelotti is Nacho Fernández. De Spanjaard was, in tegenstelling tot Rüdiger, nog beschikbaar tegen Atlético Madrid afgelopen zondag (1-1), maar moet het duel met Girona ook aan zich voorbij laten gaan door een blessure.

Real Madrid neemt het om 18.30 uur in eigen huis op tegen de stuntploeg. De wedstrijd ligt onder een flink vergrootglas: het duel betreft een clash tussen de nummers één en twee van de Spaanse competitie. Mocht Girona in Madrid weten te verrassen en een overwinning over de streep trekken, neemt de werkgever van Daley Blind de koppositie over van Real Madrid. Het gat bedraagt nu twee punten.

Blind zal zelf overigens niet in actie komen. De voormalig Ajacied kreeg na afloop van het duel met Real Sociedad (0-0) zijn vijfde gele kaart van het seizoen, omdat hij scheidsrechter Jesús Gil Manzano in de slotfase vroeg waarom hij niet twee minuten extra bijtrok wegens een blessurebehandeling. Ook trainer Míchel is tegen Real Madrid niet van de partij bij Girona. Hij kreeg tegen Real Sociedad rood omdat hij de leidsman zou hebben beledigd.

Real Madrid start zaterdagavond naar alle waarschijnlijkheid met een centraal verdedigingsduo bestaande uit Daniel Carvajal en Aurélien Tchouaméni. Beide spelers zijn van origine geen centrale verdedigers, maar hebben wel eerder op die positie gespeeld.

