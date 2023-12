Roep om terugkeer 106-voudig international van Duitsland klinkt harder dan ooit

In Duitsland klinkt de roep om een terugkeer van Toni Kroos als international harder dan ooit. De middenvelder van Real Madrid nam na het EK van 2020 afscheid bij de nationale ploeg, maar wordt node gemist. Antonio Rüdiger heeft zijn ploeggenoot er graag bij tijdens het Europees kampioenschap in eigen land.

Met het EK in eigen land voor de deur en de huidige sportieve crisis vreest men in Duitsland voor een fiasco. De ploeg van Julian Nagelsmann wist geen van de laatste drie interlands te winnen. Turkije en Oostenrijk bleken een maatje te groot, tegen Mexico werd gelijk gespeeld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Door zijn terugkeer in eigen land - Kroos speelde dinsdag met Real Madrid op bezoek bij 1. FC Union Berlin - kwam een mogelijke terugkeer als international ook weer ter sprake. Rüdiger stak zijn voorkeur niet onder stoelen of banken.

"Ik vraag het hem elke dag!", aldus de mandekker tegen DAZN. "Een speler zoals hij, die nog op zo'n hoog niveau speelt, moet erbij zijn. Zo simpel is het. Zijn voetballende kwaliteiten zijn buitenaards. Alles wat hij doet, is heel indrukwekkend. Ik zie hem graag terugkeren bij de nationale ploeg."

Kroos gooit de deur naar een terugkeer niet bij voorbaat dicht. "Ik ben er zelf al lange tijd niet mee bezig geweest. Het overviel me daarom", reageerde de middenvelder op de woorden van zijn collega. "Hij heeft me aan het denken gezet. Maar ik kan hem dat antwoord vandaag nog niet geven."

Kroos debuteerde in maart 2010 in een oefeninterland tegen Argentinië. Hij werd vervolgens door Joachim Löw opgenomen in de selectie voor het WK 2010 en kwam in actie in de laatste groepswedstrijd, de kwartfinale, de halve finale en de troostfinale.

Kroos, destijds speler van Bayern München, groeide in de kwalificatiereeks voor het EK 2012 uit tot basisspeler van Duitsland en maakte deel uit van de selectie voor het toernooi. In 2014 won hij met Duitsland het WK.

Hij werd opgenomen in het Team van het Toernooi, wat twee jaar later ook gebeurde na het EK 2016. Op het WK 2018 was het hoogtepunt voor Kroos een beslissende vrije trap in de blessuretijd tegen Zweden (2-1) in de groepsfase, maar door een daaropvolgende nederlaag tegen Zuid-Korea overleefde die Mannschaft de groep niet.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties