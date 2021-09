Twaalf punten in mindering voor Derby County; negen extra minpunten dreigen

Woensdag, 22 september 2021 om 15:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:12

Derby County heeft twaalf punten in mindering gekregen. De club van trainer Wayne Rooney is officieel in vereffening gegaan, waardoor een automatische puntenstraf in werking treedt. Het proces van vereffening houdt in dat de club zo goed als failliet is, de boedel verkocht wordt en de opbrengsten gaan naar de schuldeisers. Derby County gaat rechtstreeks van de twaalfde naar de laatste plaats in de Championship en moet nog vrezen voor een zwaardere straf.

Derby County verzamelde dit seizoen tien punten in acht competitiewedstrijden. Daarmee stonden the Rams op de twaalfde plaats in de Championship. Door de puntenaftrek komt Derby County echter op -2 punten te staan en wordt logischerwijs de laatste plek ingenomen. Nottingham Forest stijgt naar plek 23 en heeft 4 punten verzameld; de onderste drie clubs degraderen uiteindelijk naar de League One. Volgens de Daily Mail kan Derby County vanwege 'onregelmatigheden' in de financiële verslagen nog eens negen minpunten verwachten van de EFL.

Zondag vroeg Derby County uitstel van betaling aan. De club verkeert door de coronacrisis en het uitblijven van een overname in zware financiële problemen, waardoor tijdelijke bestuurders de financiële huishouding weer op orde moeten brengen. Derby County meldde zondag in een verklaring dat er 'ondanks alle onderhandelingen met geloofwaardige partijen' op korte termijn geen nieuwe clubeigenaar komt. "Ook vanwege de coronacrisis zijn we niet in staat onze dagelijkse financiële verplichtingen na te komen", luidde het statement.

"De directie ziet daarom geen andere keuze dan deze beslissing te nemen om de club te beschermen", verklaarde Derby County het besluit om uitstel van betaling te vragen. Volgens Sky Sports lijdt Derby County al ruim een jaar lang iedere maand een kleine twee miljoen euro verlies. Dit jaar strandden twee pogingen tot overname van de club, waardoor een permanente oplossing ver weg is. Volgens The Athletic zal een nieuwe eigenaar eerst circa 50 miljoen pond (circa 58 miljoen euro) aan schulden moeten wegwerken, voordat een cent in de spelersgroep kan worden geïnvesteerd.