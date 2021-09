Van Gaal: ‘Ik denk zelfs dat we dankzij hem kampioen zijn geworden’

Woensdag, 22 september 2021 om 14:03 • Laatste update: 14:12

Louis van Gaal denkt dat AZ in het seizoen 2008/09 kampioen werd dankzij Maarten Martens, zo geeft hij aan tijdens de persconferentie van Telstar in aanloop naar de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen Jong AZ. Het duel van vrijdag betekent een weerzien tussen de twee, want Van Gaal staat eenmalig langs de lijn bij Telstar en de beloftenploeg van AZ wordt geleid door Martens. In het seizoen 2008/09 was Martens een van de uitblinkers in de kampioensploeg van Van Gaal bij AZ.

“Ik vind het leuk om Martens weer te zien, om hem te treffen en te spreken”, vertelt Van Gaal enthousiast tijdens de persconferentie. De bondscoach heeft mooie herinneringen overgehouden aan hun gezamenlijke tijd bij AZ. “Martens was een van mijn favoriete spelers, dat zijn ‘Van Gaal-spelers’, die op meerdere posities kunnen spelen. Daar had hij wel wat moeite mee in die tijd, maar hij heeft het wel gedaan. Ik denk zelfs dat we dankzij hem kampioen zijn geworden.”

Martens hing zijn voetbalschoenen in 2016 aan de wilgen en werd vervolgens jeugdtrainer bij Club Brugge. Sinds dit seizoen is de 36-jarige Belg de hoofdtrainer van Jong AZ. Voor Van Gaal komt de ambitie van Martens om het te maken als trainer niet als een grote verrassing, maar hij vraagt zich af of de oud-profvoetballer wel de juiste persoonlijkheid heeft. “Martens is Belg, die zijn over het algemeen bescheiden. Hij was enorm bescheiden in mijn AZ-tijd. Als trainer moet je toch wat extraverter zijn, maar dat zal hij ongetwijfeld ontwikkeld hebben.”

De bondscoach van Oranje gaat later tijdens de persconferentie dieper in op de vraag wat Martens tijdens het kampioenschap van AZ zo’n belangrijke speler maakte. “Hij had een dubbelfunctie. We speelden met Mounir El Hamdaoui, dat was onze topspeler en ook degene die veel doelpunten kon maken. Martens moest als linkerspits het werk opknappen voor El Hamdaoui.” Volgens Van Gaal moet je belangrijke spelers ontzien om het teambelang te verhogen. “Je moet andere spelers overtuigen dat ze dat willen doen, Martens was zo’n speler die dat gewoon deed, dat is heel knap. Die cijferde zich weg voor het team.”