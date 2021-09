Mazraoui vertelt waar zijn contractverlenging bij Ajax vooral om draait

Dinsdag, 21 september 2021 om 13:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:23

Noussair Mazraoui heeft de intentie om zijn aflopende contract bij Ajax te verlengen, zo herhaalt de 23-jarige rechtsback in een uitgebreid interview met Voetbal International. Mazraoui geeft toe dat het financiële aspect daarbij een erg belangrijke rol speelt, zoals Marc Overmars eerder ook al uitsprak. "Dat is zeker een onderwerp, dat klopt. Ik doe er niet geheimzinnig over", zegt Mazraoui.

"Als je als speler zeventien jaar bij een club speelt, wil je op alle vlakken een bepaalde waardering voelen", aldus de twaalfvoudig Marokkaans international. "Dat betreft dan ook het financiële verhaal. Als de voorwaarden goed zijn, is het akkoord, en zijn we er zo uit. Maar zolang we nog niet op dat punt zijn aanbeland, weet je gewoon niet wat de toekomst brengt. Daar zijn zo veel voorbeelden van. Maar iedereen weet mijn gevoel bij Ajax. Ik hou van de club, ik hou van de supporters, ik hou van alle mensen hier. Dat staat ook los van mijn contractsituatie."

Mazraoui had gehoopt er al uit te zijn met Ajax. "Het duurt langer dan ik dacht. Maar dat komt ook doordat ik een tijdje zonder zaakwaarnemer zat. Sinds kort heb ik Mino Raiola als zaakwaarnemer en de gesprekken kunnen nu met hem verder worden opgepakt." Deze zomer vertrok Brian Brobbey, ook begeleid door Raiola, transfervrij bij Ajax. "Ik kan niet over andere spelers oordelen, ik kijk alleen naar mezelf en wat ik wil richting de toekomst", zegt Mazraoui. "Dat telt, welke zaakwaarnemer ook mijn zaken doet. Marc Overmars weet dat ik bij Mino Raiola zit en hij weet dat ik graag wil blijven. Zo sta ik erin, de rest laat ik aan hen over."

Afgelopen twee seizoenen kampte Mazraoui met langdurig blessureleed, maar de rechtsback is dit seizoen helemaal terug en heeft de concurrentiestrijd op zijn positie gewonnen van Devyne Rensch. "Ik loop hier al zeventien seizoenen rond, maar voor mijn gevoel ben ik hier nog niet klaar", vertelt Mazraoui. "Ik heb het gevoel dat ik er nog meer uit kan halen. Helemaal fit zijn, alles spelen, belangrijk zijn, elke wedstrijd weer. Dat is mijn doel voor de komende tijd, maar ver vooruitkijken doe ik niet. Daar ben ik in de afgelopen jaren wel achter gekomen, dat heeft gewoon geen zin als voetballer."