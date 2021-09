Roger Schmidt geeft toelichting op verrassende opstelling van PSV

Zondag, 19 september 2021 om 14:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:22

Roger Schmidt heeft toelichting gegeven over zijn opstelling tegen Feyenoord. De trainer van PSV heeft ervoor gekozen om Bruma op te stellen in plaats van Noni Madueke, terwijl Marco van Ginkel plaatsmaakt voor Davy Pröpper. Verder kampt rechtsback Phillipp Mwene met fysieke klachten, waardoor Jordan Teze aan de rechterkant van de verdediging staat. De topper begint zondagmiddag om 14.30 uur.

"Eén wijziging is makkelijk: Mwene heeft wat klachten. Het is niets ernstigs, maar hij kan vandaag niet spelen", beaamt Schmidt in gesprek met ESPN. "Jordan Teze doet het heel goed, dus het was duidelijk dat hij zou spelen. Davy Pröpper is terug (van een blessure, red.) en Marco heeft de laatste weken veel wedstrijden gespeeld. Na zijn lange blessure is het goed om hem wat rust te geven. Noni heeft ook bijna alles gespeeld. Voor een jonge speler, die niet gewend is aan dit programma, is het soms ook goed om vanaf de bank te komen. Bruma heeft goed gepresteerd de afgelopen weken, dus hij verdient het om vanaf het begin te spelen."

Het is volgens Schmidt geen uitgemaakte zaak dat hij na pakweg 55 minuten spelers als Van Ginkel en Madueke zal laten invallen. "Nee, het ligt altijd aan de wedstrijd, de tussenstand en mijn gevoel over bepaalde spelers. Je moet dus altijd wachten op het wedstrijdbeeld en dan moet je beslissingen nemen, maar het is duidelijk dat we goede opties op de bank hebben. Daarmee kunnen we invloed uitoefenen op de wedstrijd en dat is belangrijk, zeker in zulke moeilijke wedstrijden." Madueke accepteerde het besluit van Schmidt volledig, aldus de trainer. "Het is een heel positieve jongen en een teamspeler. Hij weet dat hij niet altijd negentig minuten kan spelen, dus het was geen groot probleem."

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Pröpper, Boscagli; Bruma, Götze, Gakpo; Zahavi