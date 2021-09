Duitsland looft Ekkelenkamp na onvergetelijk debuut: ‘De Joker van Berlijn’

Zaterdag, 18 september 2021 om 09:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:30

Jurgen Ekkelenkamp beleefde vrijdagavond een droomdebuut bij Hertha BSC. De middenvelder luisterde zijn debuut voor de Bundesliga-club op met een razendsnel doelpunt in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Greuther Fürth. “Het was een emotioneel moment”, reageerde Ekkelenkamp na het laatste fluitsignaal op de Duitse televisie.

Ekkelenkamp, die eerder deze zomer werd overgenomen van Ajax, kwam na een uur spelen binnen de lijnen bij Hertha in de plaats van Kevin-Prince Boateng. Ruim een minuut later was hij al trefzeker: met een kopbal uit een corner zorgde de 21-jarige jeugdinternational voor de gelijkmaker in Berlijn. Hertha kwam ook nog op 2-1. Ekkelenkamp leek de winnende te maken, maar Greuther Fürth-verdediger Maximilian Bauer bleek de bal het laatst te hebben geraakt en kreeg daarom een eigen doelpunt achter zijn naam.

“Ik zat te wachten op de bank op het moment dat ik er in zou komen. Dat gebeurt dan en dan scoor ik binnen twee minuten. Dat is geweldig natuurlijk. Ik hoop nu met meer goals en assists belangrijk te zijn voor het team.” Kicker omschreef Ekkelenkamp als ‘de Joker van Berlijn’. “De invallers Ekkelenkamp, Davie Selke en Richter brachten veel energie met zich mee en zetten zich in de schijnwerpers tegen de vermoeide spelers van Greuther Fürth. Het verschil werd gemaakt door de Joker van Berlijn en een eigen doelpunt.”

“Na zijn doelpunt was zijn Bundesliga-debuut nog niet af!”, zo valt bij BILD te lezen. “Na een voorzet van Richter probeerde Bauer de inzet van Ekkelenkamp weg te werken, maar hij schoot de bal in eigen doel. De tweede overwinning op rij voor Hertha omdat de Blitz-Joker toeslaat.” Dankzij de overwinning klimt Hertha met zes punten uit vijf wedstrijden naar de negende plaats. Greuther Fürth blijft met één punt hekkensluiter.

De Berlijnse krant Der Tagesspiegel was eveneens onder de indruk. “Dit is hoe je het kunt doen als je nieuw bent en de mensen je nog niet echt kennen. Sla meteen de trom, zodat iedereen weet dat je er bent. Ekkelenkamp stond nog geen minuut op het veld, toen hij met een slimme pass een goede kans opende voor Hertha. En het werd nog beter. Wat een debuut.” Naast Deyovaisio Zeefuik en Ekkelenkamp voor Hertha kwamen Nick Viergever en Jetro Willems voor Fürth in actie. Willems werd in de tweede helft gewisseld.