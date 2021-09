Kieft: ‘Antony heeft alles in zich om te slagen bij een Europese topclub’

Vrijdag, 17 september 2021 om 19:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:46

Het goede spel van Ajax in de Champions League deze week is ook Wim Kieft niet ontgaan. De analist gaat in zijn wekelijkse column in De Telegraaf uitgebreid in op de prestatie van de Amsterdammers en is met name gecharmeerd van het spel van Antony, woensdag goed voor twee assists. Doelman Remko Pasveer daarentegen heeft hem weinig kunnen bekoren, terwijl Sébastien Haller volgens Kieft naar verwachting presteerde.

Met name de eerste assist van Antony op Haller, met de buitenkant van de linkerschoen, was van grote schoonheid, zag ook Kieft. "Antony liet zien dat hij alles heeft om bij een Europese topclub te slagen", steekt Kieft van wal. "Weergaloos zoals hij die uittrap van doelman Remko Pasveer aannam en Haller in staat stelde Ajax’ en Hallers tweede goal te maken. Antony heeft de flair en brutaliteit die je bij een buitenspeler graag ziet. Hij is snel, kan passeren, een doelpunt maken en heeft oog voor zijn medespelers. Die Portugese linksback kon er inderdaad weinig van, maar zelfs dan moet je hem toch iedere keer weer voorbij zien te lopen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Over Pasveer, die opzichtig in de fout ging bij de 1-2, is Kieft minder te spreken. "Aan hem zag je wat druk en een hoog verwachtingspatroon in de top doen bij een mindere doelman", vervolgt Kieft. "Als trainer van Ajax hoop je dat je geen beroep hoeft te doen op keepers van het kaliber Pasveer en vorig seizoen Kjell Scherpen. Soms ontkom je er niet aan en zie je de angst voor dat ene balletje. En natuurlijk gaat het dan precies bij dat ene balletje fout. Tegen Sporting bij Pasveer en in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma bij Scherpen."

Van de vier doelpunten van Haller stond Kieft niet te kijken. "Haller deed wat je van een Ajax-spits verwacht: voor het doel opduiken", aldus Kieft. "Hij was scherp en koos de juiste momenten om voor zijn man te komen, naar de eerste paal te gaan of juist weg te blijven. De afwezigheid van Davy Klaassen vergde enige aanpassing. Met Klaassen achter zich moet Haller altijd positie naar de eerste paal kiezen. Met Steven Berghuis kan je beter wegblijven omdat Berghuis het liefst met de bal het strafschopgebied in komt. Haller koos in Lissabon alle keren goed en wist exact wanneer hij voor zijn man moest komen, of juist moest wegblijven uit de situatie."