Sublieme avond van Haller houdt ook Frankrijk bezig: ‘Een grote fout’

Vrijdag, 17 september 2021 om 07:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:53

Binnen- en buitenlandse media waren donderdag lovend over Ajax en vooral over Sébastien Haller na de overwinning op Sporting Portugal in de Champions League. Haller leidde zijn ploeg met liefst vier goals naar een bijzondere 1-5 zege. Ook in Frankrijk ging de prestatie van de voormalig Frans jeugdinternational niet onopgemerkt voorbij. “Nu wordt in Franse media ook de vraag gesteld of het niet een gemiste kans is geweest”, verzekert Didier Martel, die als de ontdekker van Haller geldt.

Haller speelt inmiddels zijn A-interlands voor Ivoorkust, het land van zijn moeder. De bondscoaches van Frankrijk kozen in het verleden steevast voor andere spelers. “Ik heb me er altijd over verbaasd dat Sébastien totaal genegeerd is door bondscoach Didier Deschamps”, vertelt Martel, die Haller als scout van FC Utrecht bij het tweede van Auxerre opviste, vrijdag in De Telegraaf. “Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat hij de kwaliteiten had voor het Franse team.”

DROOMSTART! ?? Er staat net een minuut op de klok en Haller kopt hem binnen ?? Maar goed dat ze die ingeschreven hebben, @elsierd ??#ZiggoSport #UCL #SCPAJA pic.twitter.com/eXJn8IgwjN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2021

“Ik denk dat Sébastien heel goed de rol van Olivier Giroud had kunnen overnemen in de toekomst, maar die kans is nu verkeken. Een grote fout van Deschamps.” Martel was naar eigen zeggen direct overtuigd van de mogelijkheden van Haller toen hij hem in het tweede van Auxerre aan het werk zag. “Ik zag direct dat hij een echte afmaker was met een geweldige présence in het strafschopgebied.”

FC Utrecht haalde Haller eerst op huurbasis en betaalde nadien een relatief forse aankoopsom van een kleine miljoen euro. “Er was intern best wel wat twijfel over die aankoopsom, maar Jordy (Zuidam, technisch directeur, red.) en ik waren de grote voorvechters en hebben het uiteindelijk doorgeduwd. Dat heeft geweldig uitgepakt”, laat clubeigenaar Frans van Seumeren aan het dagblad weten.

Met zijn prestatie in Lissabon rekende Haller overtuigend af met de kritiek die hij de laatste tijd incasseerde. “Ergens begreep ik de discussie nog wel”, aldus Van Seumeren. “Het oogt af en toe een beetje flegmatiek wat Sébastien doet in het veld, maar hij is zo ongelofelijk geraffineerd en weet precies waar hij moet staan om te scoren.” Martel stoorde zich aan de kritiek. “Natuurlijk is hij geen spectaculaire speler die vier, vijf spelers voorbij dribbelt. Maar hij is wel een spits met een geweldige fysieke uitstraling, die altijd op de goede plek staat om te scoren. En daar draait het om in het voetbal.”