Derksen wijst zondebok aan bij PSV: ‘Niet geschikt voor topvoetbal’

Donderdag, 16 september 2021 om 21:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:09

PSV kijkt in de rust van het Europa League-duel met Real Sociedad tegen een 1-2 achterstand aan. De Eindhovenaren kwamen op voorsprong via Mario Götze, maar gaven die snel uit handen. Johan Derksen haalt uit naar PSV-doelman Joël Drommel, die volgens hem had moeten uitkomen om de voorzet naar Alexander Isak weg te plukken.

Beide tegendoelpunten ontstonden aan de linkerkant van de verdediging van PSV. Twee keer kreeg de opgestoomde rechtsback Joseba Zaldúa van Real Sociedad alle ruimte om een voorzet af te leveren. De eerste werd binnengetikt door Adnan Januzaj, de tweede werd vijf minuten later binnen gegleden door Isak. "Die keeper kan toch wel van de lijn komen, daar?", vraagt Derksen zich af bij Veronica. "De bal komt op vijf meter. Als je hem niet pakt, dan kan hij hem zo intikken. Hij blijft altijd op de lijn staan. Hij pakt zeker geen punten. Het is gewoon geen keeper die geschikt is voor topvoetbal."

Derksen is sowieso teleurgesteld in de eerste 45 minuten van PSV. "Ze hebben een soort zinloos overwicht", aldus de analist. "Het gevaar bij PSV kwam de laatste tijd eigenlijk van de vleugelspitsen, maar die hebben nu geen kansen gecreëerd. Het balbezit mondt niet uit in kansen." Wim Kieft heeft daar een verklaring voor. "Ze worden gevaarlijk als ze naar binnen kunnen voor het schot, en daar is geen ruimte voor", weet Kieft. "Real Sociedad verdedigt heel goed."