Haller: ‘Mensen willen graag oordelen, ze doen alsof ze alles weten’

Woensdag, 15 september 2021 om 23:17 • Jeroen van Poppel

Sébastien Haller kon kort na afloop van de wedstrijd tegen Sporting Portugal (1-5 winst) nog niet helemaal bevatten wat hem was overkomen. De spits van Ajax imponeerde met vier doelpunten en snoerde daarmee de criticasters de mond. Toch weigerde Haller voor de camera van Ziggo Sport zijn gelijk te halen ten opzichte van de kritische media.

"Ik kan nog niet geloven wat er is gebeurd vandaag", zei Haller. "Vier goals voor mij, vijf voor het team, het seizoen kon niet beter beginnen. Het is ongelofelijk, maar het is pas de eerste wedstrijd, laten we zien wat er nog gaat gebeuren." Haller werd in de Champions League-wedstrijd meermaals feilloos bediend door Antony, die twee assists op hem gaf. "Ik denk dat het makkelijk is om samen te spelen met Antony, ook voor mijn teamgenoten. We weten dat hij het verschil kan maken tegen een verdediger. Hij maakt het makkelijker voor ons. Als je dat mixt met de tactiek van de coach, komt daar iets geweldigs uit."

Wat een avond! ??



Vorig jaar niet ingeschreven en nu maakt Haller in zijn eerste Champions League-wedstrijd een hattrick ??



Antony legt hem opnieuw panklaar neer voor de Ivoriaanse spits ??#ZiggoSport #UCL #SCPAJA pic.twitter.com/DRvMJuiLQT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2021

Haller is als vanzelfsprekend erg tevreden. "We waren heel goed, het is een sterke prestatie. We waren gefocust, sterk in het duel. Ik kan niet meer trots zijn op het team." In de Nederlandse pers klinkt veelvuldig kritiek op Haller. "Nee, ik volg de Nederlandse media niet, maar ik hoor weleens wat", gaf de Ivoriaans international toe. "Om eerlijk te zijn, zoals ik altijd zeg: mensen praten graag over van alles, zo werken de media. Ze willen graag oordelen over iedereen, ze doen alsof ze alles weten. Ik heb daar niets op te zeggen. Ik speel altijd voor mezelf, mijn teamgenoten en mijn familie."

Uithalen naar de media deed Haller dan ook niet. "Ik heb genoten van vandaag. Ik hoop dat de mensen die me steunen ook van me hebben genoten, dat is alles. Mensen zullen altijd twijfels hebben, vooral als je bij een club als Ajax speelt. Je moet op het veld antwoorden. Soms lukt dat, soms niet. Maar je moet altijd geloof houden in jezelf en je teamgenoten."