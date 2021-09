United-fans trekken vergelijking met streaker na zoveelste wissel Van de Beek

Woensdag, 15 september 2021 om 11:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:14

Tot verbazing van velen mocht Donny van de Beek het dinsdagavond vanaf de aftrap laten zien bij Manchester United in de uitwedstrijd tegen Young Boys in de Champions League. De middenvelder kon zijn stempel amper op de wedstrijd drukken en werd door manager Ole Gunnar Solskjaer halverwege naar de kant gehaald voor Raphaël Varane. United eindigde het duel met tien man en verloor met 2-1 van de Zwitsers. Over het optreden van Van de Beek houden Engelse media daags na de deceptie gemengde gevoelens over.

De rode kaart van verdediger Aaron Wan-Bissaka was voor Solskjaer reden om Van de Beek halverwege het duel naar de kant te halen voor Varane, die als derde centrale verdediger moest fungeren naast Harry Maguire en Victor Lindelöf. "In de laatste vijf minuten van de eerste helft leek het erop dat zij veel voorzetten richting onze zestien zouden gaan geven", aldus de Noorse oefenmeester. "We wisten dat ze een grote spits erbij gingen zetten, daar moesten we op reageren." Het wedstrijdbeeld kantelde volledig in de tweede helft, waarbij Young Boys de zege diep in blessuretijd veiligstelde door een blunder van Jesse Lingard.

Het optreden van Van de Beek werd door Sky beoordeeld met een 7 als rapportcijfer. "Dat hij gewisseld werd voor Varane was verre van noodzakelijk", luidde de begeleidende tekst. Manchester Evening News was eveneens te spreken over het optreden van de Nederlander en deelde een 6 uit als rapportcijfer. "Hij liet zich goed zien tijdens zijn zestiende basisplek voor Man United", aldus het bescheiden oordeel. Het was voor Van de Beek zijn eerste basisplek van het seizoen. In de Premier League werd de Nederlander door Solskjaer tot dusver eenmaal binnen de lijnen gebracht, afgelopen weekend tegen Newcastle United (4-1 winst).

The Sun was alles behalve te spreken over het optreden van Van de Beek. "Dit moest het moment zijn om Ole Gunnar Solskjaer te laten zien wat hij kan brengen aan een team dat bol staat van het elitetalent en grote podiumsupersterren", schreef de tabloidkrant. "Maar als hij al iets heeft laten zien, dan is het dat Solskjaer prima zonder hem kan. Solskjaer zal beweren dat zijn keuze om hem te wisselen een tactische zet was, maar hij had in plaats van Van de Beek ook gemakkelijk een aanvaller kunnen wisselen, of collega-middenvelder Fred."

Toen in de tweede helft een streaker het veld betrad, zagen fans van United hun kans schoon om Van de Beek met de grond gelijk te maken. "Die streaker heeft nu al meer minuten op het veld dan Van de Beek in de Premier League", luidde een reactie op Twitter. Een ander: "Hij heeft meer gedaan dan Van de Beek vanavond", doelend op de koprollende streaker. Sinds zijn komst in de zomer van 2020 kwam Van de Beek 38 keer in actie namens United, waarin hij in totaal tot 1510 minuten kwam. Een gemiddelde van veertig minuten per optreden, zo berekende statistiekenbureau Opta.