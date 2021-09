Foto van gesloopte Jordi Alba gaat viraal; onbegrip over meespelen

Woensdag, 15 september 2021 om 07:35 • Yanick Vos

Jordi Alba viel dinsdagavond geblesseerd uit bij Barcelona in de met 0-3 verloren Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. In Spanje heerst onbegrip over het meespelen van de linksback, daar hij verre van fit was. De vleugelverdediger ontbrak op de afsluitende training en zou volgens Catalunya Radio maandagavond last hebben gehad van diarree en nog hebben overgegeven, terwijl hij toen bovendien 38.5 graden koorts had.

Ondanks dat Alba niet fit was, besloot Barcelona-trainer Ronald Koeman om Alba aan de aftrap te laten verschijnen. Een kwartier voor tijd werd Alba vervangen vanwege een hamstringblessure. Barcelona meldt dat er nog onderzoek moet worden gedaan om de precieze ernst van de kwetsuur vast te stellen. Koeman verving de Spaans international door de zeventienjarige Alejandor Baldé, die zijn officiële debuut maakte. Alba nam vervolgens moegestreden plaats op de bank. Een foto van een zichtbaar uitgeputte Alba gaat hard rond op sociale media. Op Twitter wordt de foto veelvuldig gedeeld en men uit en onbegrip over het meespelen van de linkspoot.

This image of Jordi Alba has gone viral after Barcelona's defeat tonight.



He finished the game with a hamstring injury but he started it unfit - he was unable to train today due to intense stomach pains over the past 24 hours but was selected due to a lack of alternatives. pic.twitter.com/TePR5Zbgn8 — cricketsoccer (@cricketsoccer) September 15, 2021

Koeman koos dinsdagavond voor drie centrumverdedigers: Ronald Aruajo, Eric García en Gerard Pique. Sergi Roberto (rechts) en Alba (links) stonden in het 3-5-2-systeem opgesteld als de vleugelverdedigers. Succesvol was het systeem van de trainer niet. Barcelona kwam er niet aan te pas tegen Bayern en noteerde zelfs geen enkel schot op doel. De Duitse grootmacht was met 0-3 te sterk door een doelpunt van Thomas Müller en twee van Robert Lewandowski. Aanstaande maandag komt Barcelona opnieuw in actie in het Camp Nou; Granada komt dan op bezoek. Alba zal naar verwachting niet in actie komen. Het is vooralsnog onbekend hoe lang hij is uitgeschakeld.