ADO Den Haag krijgt opnieuw puntenaftrek en gaat in beroep

Dinsdag, 14 september 2021 om 16:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:31

De licentiecommissie van de KNVB heeft ADO Den Haag zoals verwacht voor de tweede keer drie punten in mindering gebracht. De club uit de Keuken Kampioen Divisie leverde voor de tweede keer geen sluitende begroting in bij de KNVB en wordt daarom gestraft. ADO gaat direct in beroep tegen de beslissing.

Op verzoek van ADO Den Haag worden de eerste en tweede keer puntaftrek gelijktijdig behandeld in een beroepszaak, die binnenkort zal dienen. De Haagse club is al maandenlang verwikkeld in een overnameproces. Afgelopen vrijdag ketste de overname van de Groep Lentze/Jol voorlopig af, waardoor de club bleef zitten met een gat van vijf miljoen euro in de begroting en de club de tweede deadline gesteld door de KNVB niet haalde. Komende maand krijgt ADO een derde en laatste kans om een sluitende begroting in te leveren. Lukt dat niet, dan wordt de proflicentie van de club ingetrokken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er zijn nog altijd onderhandelingen gaande tussen ADO, de gemeente en de Groep Lentze/Jol. Er was vorige week zelfs al een principe-akkoord bereikt over de overname, met de duidelijke voorwaarde dat ADO het Cars Jeans Stadion in beheer zou krijgen. Hierover werd door de gemeente Den Haag een brief gestuurd aan de club, die donderdag nog werd gepubliceerd op de clubwebsite. Voetbal International meldde dat voor een bedrag van tien miljoen euro onder meer het stadion en de parkeerplaatsen zouden worden overgenomen. Het optimisme bij ADO zorgde voor verbazing bij de gemeente Den Haag en de Groep Lentze/Jol, want de overnameprocedure bleek nog helemaal niet afgerond.