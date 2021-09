Feyenoord treft Nederlandse aanvoerder: ‘Hij heeft een geweldige steekbal’

Maandag, 13 september 2021 om 19:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:14

Feyenoord mist Alireza Jahanbakhsh dinsdag tegen Maccabi Haifa en kan ook geen beroep doen op Reiss Nelson om als rechtsbuiten te fungeren. De huurling van Arsenal is nog niet wedstrijdfit en is daardoor niet meegereisd naar Israël voor de Conference League-wedstrijd. Het is daardoor voorlopig de vraag wie rechts voorin bij Feyenoord zal staan. Volgens trainer Arne Slot vindt Nelson de trainingen bij Feyenoord iets zwaarder dan die bij Arsenal.

"Nelson had bij Arsenal vrijwel alle trainingen meegedaan, maar hij ervaart de trainingen hier als iets pittiger", wordt Slot tijdens de persconferentie geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Hij liep tegen een overbelastingsblessure aan en dus is hij er niet bij. Of hij PSV wel haalt, is afwachten. In elk geval niet als basisspeler", blikt de trainer vooruit op de kraker in Eindhoven van zondag. Hoewel de spoeling voorin dus dun is, is Cyriel Dessers wel inzetbaar. De huurling van KRC Genk kan zijn debuut maken. Hij staat volgens Slot zeer waarschijnlijk in de spits indien Bryan Linssen vanuit de spitspositie naar rechts opschuift om het gemis van Jahanbakhsh op te vangen. Een formatie met Fredrik Aursnes op het middenveld en Jens Toornstra als rechterspits lijkt echter meer voor de hand te liggen.

"Het is vervelend om niet over een goede speler te kunnen beschikken, temeer omdat een andere goede speler, Reiss Nelson, ook niet beschikbaar is", zegt Slot. "We hebben ook niet de allerbreedste selectie van clubs die in Europa spelen. Dan is het heel vervelend om twee buitenspelers te moeten missen. Het betekent dat we eigenlijk maar één echte buitenspeler over hebben, Luis Sinisterra. Een andere speler die het ook kan invullen is Bryan Linssen, die iets liever op links speelt dan op rechts. We moeten het creatief oplossen. Ga er maar vanuit dat we dat gewoon gaan doen. Als Linssen rechtsbuiten gaat spelen, met de nadruk op 'als', is de kans groot dat Dessers in de spits staat."

Slot kan wel beschikken over Marcos Senesi, die vanwege een liesblessure ontbrak in de laatste twee officiële wedstrijden. Bovendien keert Lutsharel Geertruida na blessureleed terug in de selectie en kan hij indien nodig invallen. Feyenoord treft volgens Slot een serieuze tegenstander met 'echt goede spelers', onder wie de Nederlandse aanvoerder Tjaronn Chery. "Ik kende Chery uiteraard al langer, maar ik heb de beelden gezien en hij heeft echt een geweldige steekbal en daar maakt hij heel veel gebruik van. Daar moeten we echt op letten."

Tjaronn Chery treft @feyenoord morgen in de #ConferenceLeague ? Dat is in meerdere opzichten speciaal voor hem ?? ?? ESPN ? 16.30 uur #?? #macfey #uecl pic.twitter.com/LcnuE6HMDp — ESPN NL (@ESPNnl) September 13, 2021

Chery heeft behalve zijn steekpass ook een ander wapen: de vrije trap. In april 2015 scoorde hij op fraaie wijze uit een vrije trap tegen Feyenoord en op de persconferentie wordt de 33-jarige creatieveling gevraagd of hij die trap nog steeds in huis heeft. "Twee weken geleden heb ik nog een vrije trap gemaakt, dus misschien ga je er morgen nog eentje zien", reageert hij lachend, doelend op een treffer tegen Neftchi Baku in de vorige voorronde. De complimenten van Slot vindt Chery mooi om te horen. "Ik heb ook een paar keer contact gehad met Feyenoord toen ik nog in Nederland en in China voetbalde en ik ben blij dat ze me niet zijn vergeten. Toen ik in China speelde, wilde Feyenoord me een jaar huren, maar de club (Guizhou FC, red.) wilde me niet laten gaan."