‘Bayern München slaat grote slag en voorkomt transfervrij vertrek’

Maandag, 13 september 2021 om 18:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:16

Bayern München is er na langslepende onderhandelingen in geslaagd om een akkoord te bereiken met Leon Goretzka, zo meldt Kicker. De 26-jarige middenvelder gaat zijn volgend jaar aflopende contract met vier seizoenen verlengen tot medio 2026. Daarmee voorkomt Bayern dus dat Goretzka na het seizoen transfervrij vertrekt.

Goretzka staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Bayern, dat hem transfervrij inlijfde. De centrale middenvelder wist zich vrijwel meteen in de basis te spelen bij de Duits recordkampioen en groeide in korte tijd uit tot een van de steunpilaren van het elftal. Goretzka staat na drie volledige seizoenen op 117 officiële duels voor Bayern, waarin hij 25 doelpunten maakte en er 26 voorbereidde.

Gezien het bijna aflopende contract van Goretzka was hij deze zomer geregeld onderwerp van geruchten. Voornamelijk Real Madrid en Manchester United werden genoemd als geïnteresseerde partijen, maar die zullen nu afdruipen. Bayern wist eind augustus ook al een nieuw contract af te sluiten met Joshua Kimmich, die tot medio 2025 bijtekende. Zo zullen Goretzka en Kimmich ook de komende jaren het hart van het middenveld vormen bij de club.

Naast Goretzka zijn er nog twee spelers bij Bayern die over een aflopend contract beschikken: Niklas Süle en Corentin Tolisso. Der Rekordmeister besloot deze zomer om Süle niet te verkopen en moet nog een beslissing nemen over een nieuw contract voor de 26-jarige centrumverdediger. De Duitse editie van Goal meldde eerder dat de kans groot is dat Tolisso geen nieuwe verbintenis zal aangaan en na dit seizoen transfervrij vertrekt.