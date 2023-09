Mazraoui maakt indruk op nieuwe positie: ‘Hij speelde heel zelfverzekerd’

Woensdag, 27 september 2023 om 16:51

Thomas Tuchel is tevreden over de manier waarop Noussair Mazraoui dinsdagavond heeft gespeeld tegen Preussen Münster (0-4 winst). Bayern München speelde tegen die club in de eerste ronde van de DFB-Pokal, en door een aantal defensieve problemen trad der Rekordmeister aan met Mazraoui in het hart van de verdediging, naast Leon Goretzka.

Tuchel kan voorlopig niet over een aantal centrale verdedigers beschikken, daar Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano en Kim Min-Jae allemaal geblesseerd zijn. Daarom moest hij dinsdagavond puzzelen, en koos hij ervoor om met Mazraoui en Goretzka als centrale verdedigers te spelen. Normaliter is eerstgenoemde rechtsback, terwijl Goretzka doorgaans op het middenveld staat.

Over Mazraoui en Goretzka was Tuchel erg tevreden, gaf hij na afloop van het duel aan. “Het was een professioneel optreden. We waren sterk in de duels en hebben geen counters toegestaan. Goretzka en Mazraoui hebben het erg goed gedaan als centrumverdedigers, ze speelden heel zelfverzekerd. Over het algemeen ben ik erg tevreden en dat heb ik ook gezegd tegen de spelers.”

Het feit dat Mazraoui als centrale verdediger speelde, kon dus niet los worden gezien van de blessure van Matthijs de Ligt. De verdediger viel afgelopen weekend uit met een knieblessure. Aanvankelijk werd er gevreesd voor een ernstige kwetsuur, maar al snel werd bekend dat het meeviel. Tuchel verwacht dat De Ligt begin oktober terug zal keren bij Bayern. Ook Upamecano en Kim lijken snel hun rentree te gaan maken, daar zij voor het duel met Preussen Münster slechts twijfelgevallen waren.