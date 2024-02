‘Verdeeldheid bij Bayern: 4 van de 5 leiders staan niet langer achter Tuchel’

Er heerst grote verdeeldheid bij Bayern München, zo schetsen Christian Falk en Tobi Altschäffl in een analyse in BILD. Aanleiding is een verschil van inzicht in de te varen koers. Thomas Tuchel zou weleens de kop van jut kunnen worden.

Voordat Tuchel werd aangetrokken door Bayern, had de club een duidelijke visie voor ogen. Manuel Neuer en Thomas Müller werden aangewezen als de gedroomde leiders, met als taak om het leiderschap door te geven aan de volgende generatie leiders: Joshua Kimmich en Leon Goretzka.

De benoeming van laatstgenoemd tweetal in de sportraad was een eerste belangrijke stap. Kimmich en Goretzka werden gezien als het kloppend hart van het elftal, die in staat zouden zijn om de toon te zetten op het middenveld.

Ook voor Matthijs de Ligt was een belangrijke rol weggelegd. De Nederlander kreeg van toenmalig directeur Hasan Salihamidzic de taak om als leider te fungeren in de nieuw te vormen driemansdefensie.

Van bovengenoemd vijftal staat echter alleen Neuer nog maar volledig achter Tuchel. De doelman en aanvoerder waardeert het dat zijn coach zijn eigen plan trekt en zich niets aantrekt van invloeden van buitenaf.

Van Müller is bekend dat hij geen vaste basisspeler is onder Tuchel. De Routinier is van plan om volgend jaar met pensioen te gaan. Ook Kimmich, Goretzka en De Ligt denken na over hun toekomst.

Nu Bayern voor het eerst in lange tijd naast de titel lijkt te grijpen in Duitsland, concludeert BILD dat de clubleiding komende zomer voor een fundamentele beslissing staat.

Óf Tuchel wordt behouden en er vindt een grote renovatie van de selectie plaats, inclusief de huidige sleutelspelers, óf er wordt afscheid genomen van Tuchel en een nieuwe coach aangesteld die kan rekenen op het vertrouwen van de spelers.

