‘Liverpool stelt maximumbedrag vast voor Ryan Gravenberch’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 13:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:27

Liverpool is serieus van plan om Ryan Gravenberch los te weken bij Bayern München, zo schrijft BILD. Volgens de Duitse boulevardkrant zijn the Reds bereid om maximaal 23 miljoen euro te betalen. In dat geval maakt Bayern een slordige 5 miljoen euro winst, daar de middenvelder vorig jaar zomer voor 18,5 miljoen euro werd overgenomen van Ajax.

Liverpool is sinds het begin van de transferwindow geïnteresseerd in Gravenberch, daar men in de gaten heeft dat de Nederlander ontevreden is over het aantal kansen bij Bayern. Gravenberch krijgt niet de gewenste speeltijd en verscheen afgelopen seizoen slechts zes keer aan de aftrap. Ook tijdens de strijd om de Duitse Supercup bleef hij negentig minuten op de bank. Bayern begint het seizoen vrijdagavond met een uitwedstrijd bij Werder Bremen.

Als het aan Liverpool ligt maakt de elfvoudig Oranje-international echter snel de oversteek naar de Premier League. Geruchten dat Bayern bereid zou zijn te praten vanaf een bedrag van 30 miljoen euro worden naar het rijk der fabelen verwezen. Liverpool heeft het maximumbedrag vastgesteld op 23 miljoen euro. Liverpool zag met Jordan Henderson en Fabinho twee geroutineerde middenvelders naar het Midden-Oosten vertrekken en hoopt met Gravenberch het aantal weer op peil te krijgen.

In juli meldde Kicker dat Bayern openstaat voor een tijdelijk vertrek van Gravenberch, al is onduidelijk hoe men nu aankijkt tegen de situatie rondom de Nederlander. De verwachting is dat de grootmacht alleen wil verhuren, en niet over een definitieve deal wenst te praten. De concurrentie op de positie van Gravenberch is overigens fors, daar der Rekordmeister ook de beschikking heeft over Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Konrad Laimer.