Xavi Simons baalt dat sublieme pass niet de zege oplevert tegen Bayern

Zaterdag, 30 september 2023 om 20:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:41

Bayern München heeft zaterdag dankzij een knappe comeback tegen RB Leipzig (2-2) de eerste nederlaag van dit Bundesliga-seizoen weten te voorkomen. De regerend landskampioen keek halverwege tegen een 2-0 achterstand aan, maar knokte zich na rust knap terug dankzij onder meer een benutte penalty van Harry Kane. Er was bij Leipzig een basisplaats voor Xavi Simons, bij Bayern ontbrak Matthijs de Ligt in de wedstrijdselectie wegens een knieblessure.

Leipzig startte in een 4-2-2-2-systeem, met Simons die samen met Emil Forsberg voor de aanvallende impulsen zorgde op het middenveld van de thuisclub. Yussuf Poulsen en Loïs Openda waren de spitsen van dienst. Aan de kant van Bayern koos Thomas Tuchel voor de nodige aanvallende intenties. Leroy Sané, Jamal Musiala en Kingsley Coman moesten zorgen voor de aanvoer richting Kane. Verder waren er geen verrassingen bij der Rekordmeister, dat achterin opnieuw aantrad met Kim Min-jae en Dayot Upamecano in het hart van de defensie.

Voor Bayern was het geen al te beste start, want Openda tekende na twintig minuten spelen voor de 1-0. De weggestoken aanvaller was Kim te snel af in een sprintduel, om vervolgens ook Sven Ulreich te verschalken in de korte hoek. Slechts vijf minuten later konden die Roten Bullen opnieuw juichen. Ditmaal was Openda de aangever en Castello Lukeba de afmaker van binnen de zestien: 2-0. Een flinke dreun voor Bayern, dat de ongeslagen status in gevaar zag komen en voor rust weinig kon uitrichten om de schade te herstellen in Leipzig.

De bezoekers kregen hoop toen Benjamin Henrichs hands maakte bij een vrije trap en de bal na een check bij de VAR op de stip kwam te liggen. Het was vervolgens Kane die vanaf elf meter voor de 2-1 zorgde. De comeback was compleet toen Sané na zeventig minuten spelen het net wist te vinden na een snelle counter van Bayern. Leipzig probeerde het in de slotfase nog met pogingen van onder meer Simons, die Benjamin Sesko met een geniale pass alleen voor Ulreich zette ver in blessuretijd. De Bayern-keeper redde met ploeg echter met een fraaie tackle.