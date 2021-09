Van der Vaart blijft zich ergeren: ‘Hij heeft iets wat niemand bij Ajax heeft’

Maandag, 13 september 2021 om 00:28 • Daniel Cabot Kerkdijk

Rafael van der Vaart had meer verwacht van Steven Berghuis in de rol als nummer tien van Ajax. De van Feyenoord overgekomen aanvaller was zaterdag in het uitduel met PEC Zwolle (0-2 winst) de vervanger van de geblesseerde Davy Klaassen, waardoor de nieuweling, Antony, Dusan Tadic en Sébastien Haller voor het eerst dit seizoen gezamenlijk aan het startsignaal verschenen. Hoewel Berghuis goed was voor twee assists in Overijssel, had Van der Vaart toch zo zijn bedenkingen.

Van der Vaart kreeg zondagavond bij Studio Voetbal de vraag hoe hij Berghuis op tien vond spelen tegen PEC. “Mwah, mwah”, antwoordde de oud-speler van Ajax. “Hij wordt ook niet geholpen. Het ligt op de eerste plaats aan jezelf. Ik denk dat zijn karakter bij Feyenoord anders was dan nu bij Ajax. Ik heb het al vanaf het begin gezegd, maar Berghuis wordt echt overgeslagen bij Ajax. Dat irriteert me een beetje, omdat hij in mijn ogen de meest creatieve speler van Ajax is.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De NOS liet vervolgens beelden zien waarop onder anderen David Neres en Noussair Mazraoui zaterdag meermaals voor een andere oplossing kozen, terwijl Berghuis er ogenschijnlijk beter voor stond. “Misschien ben ik wel te veel aan het zoeken, maar als hij speelt moet hij eigenlijk heel veel ballen krijgen. Van twintig mogelijke ballen krijgt hij er wellicht maar vijf. Dat is het probleem. Berghuis mag ook geen vrije trappen nemen. Zaterdag mocht hij wel een corner nemen en was hij goed voor twee assists.”

Ibrahim Afellay vindt Berghuis ‘nog te nederig’. “Rafael merkt terecht op dat hij in potentie de meest creatieve speler van Ajax is. Als je hem de bal geeft, doet hij er over het algemeen wel iets goeds mee. Je mist gewoon dat gif, dat hij zegt: ‘De bal hier’.” Van der Vaart is niet iemand die vindt dat een nieuweling tijd nodig heeft bij een andere club. “Als je nieuw bent bij een club moet je een statement maken. Dat je aangeeft dat je in dit en dat het beste bent. En dan moet je het laten zien”, stelde de oud-middenvelder, die uitbeeldde dat de Berghuis van Feyenoord met veel meer misbaar zou hebben aangegeven dat de bal naar hem had gemoeten. “Dat irriteert mij”, herhaalde de analyticus.

“Ze hebben het over Antony, Neres en Mohamed Daramy. Dat is prima, maar niemand kan wat Berghuis kan. Dat is dat linkerbeen, die beslissende steekbal of die voorzet geven. Antony is één-tegen-één en Neres ook van hetzelfde, maar niemand kan wat Berghuis kan. Alleen hij laat het een beetje gebeuren en zijn medespelers helpen hem ook niet. Dat irriteert me.” Freek Jansen van Voetbal International merkte op dat iedereen bij Ajax om de bal vraagt, niet alleen Berghuis. Van der Vaart: “Je haalt iemand van Feyenoord, dat is niet niks, laten we eerlijk zijn. Voor veel geld en dan is het zo van: ‘Doe maar mee, we zien wel’.”

“Ik denk dat ze Berghuis voor vijftien miljoen euro niet hadden gehaald”, wees Jansen op het verschil in aankoopprijs tussen Berghuis en Antony. “Het was gewoon een koopje voor Ajax en ze gingen ervan uit dat ze Neres zouden gaan verkopen”, benadrukte de journalist, die erop wees dat het qua basisplek op rechts tussen Antony en Berghuis gaat. Van der Vaart: “Ik zou altijd voor Berghuis kiezen. Hij heeft iets wat niemand heeft. Bij het Nederlands elftal ook. Twee, drie ballen waardoor Oranje een doelpunt maakt. Dat doet ook niemand bij Oranje. Louis van Gaal stelt hem niets voor niets op.”