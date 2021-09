Zwaargehavend Juventus staat zestiende na pijnlijke nederlaag tegen Napoli

Zaterdag, 11 september 2021 om 20:05 • Mart van Mourik

Napoli heeft zaterdag een zwaarbevochten overwinning geboekt op Juventus. In eigen huis was de ploeg van trainer Luciano Spalletti met 2-1 te sterk voor la Vecchia Signora, dat met een veredeld B-elftal aan de aftrap verscheen. Ook Matthijs de Ligt was niet fit genoeg om in de basis te starten en kwam pas halverwege de tweede helft binnen de lijnen voor Luca Pellegrini. Het was de derde zege van het seizoen voor Napoli, dat bovenaan staat in de Serie A. Juventus pakte pas één punt uit drie wedstrijden en staat voorlopig zestiende in Italië.

Trainer Massimo Allegri moest het stellen zonder een groot deel van de vertrouwde namen bij Juventus. Onder meer Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Alex Sandro, Danilo en Rodrigo Bentancur ontbraken wegens de late terugkeer bij de club na hun respectievelijke optredens in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks. Ook ontbrak Federico Chiesa bij Juventus, daar hij lichtgehavend terugkeerde van zijn interlands met Italië.

Dat er grote namen ontbraken bij Juventus werd al snel duidelijk. In de vierde speelminuut kreeg Napoli al direct een grote kans op de openingstreffer. Lorenzo Insigne had een fraaie voorzet in huis op Matteo Politano, die rakelings over de lat kopte. Toch kwam de ploeg uit Turijn in de tiende minuut plotseling op voorsprong. Na een pijnlijk slippertje van Kostas Manolas kon Álvaro Morata profiteren en doelman David Ospina in de korte hoek passeren: 0-1.

Aii, Kostas Manolas zal niet lekker slapen vannacht.. ??

Zijn slippertje zorgt ervoor dat Alvaro Morata de 1-0 kan aantekenen ??#ZiggoSport #SerieA #NapoliJuventus pic.twitter.com/xhhT6PLKDW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2021

Napoli leek even geschrokken na de tegentreffer en goede, uitgespeelde mogelijkheden werden in het restant van het eerste bedrijf niet gecreëerd. In de tweede helft bloeiden de Napolitanen op en werd de remontada ingezet. Doelman Wojciech Szczesny verkeek zich op een voorzet van Insigne en bokste de bal voor de voeten van Politano, die vanuit een moeilijke hoek voor de gelijkmaker zorgde: 1-1. Een kwartier voor tijd had de Poolse sluitpost wel een belangrijke redding in huis, toen hij een pegel van Fabián Ruiz uit de hoek dook.

In de 86ste minuut viel het doek voor Juventus, dat in het tweede helft nauwelijks in het schouwspel voorkwam. Na een corner van Piotr Zielinski en een carambole voor het vijandige doel kreeg Kalidou Koulibaly uit de rebound voor zijn voeten en tekende van dichtbij de winnende aan: 2-1.