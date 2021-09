Ophef in Spanje door misplaatste opmerking rond presentatie van Camavinga

Vrijdag, 10 september 2021 om 20:16

RTVE heeft een onderzoek ingesteld naar een opmerking van verslaggeefster Lorena González rond de presentatie van Eduardo Camavinga bij Real Madrid, die woensdagavond plaatsvond. González was te gast in het programma Estudio Estadio, dat wordt uitgezonden op de zender Teledeporte, het sportkanaal van de Spaanse publieke omroep. Ze maakte een misplaatste opmerkingen terwijl ze dacht dat de microfoon uit stond.

“Deze jongen is zwarter dan zijn pak, hè?”, zei González in de veronderstelling dat haar microfoon uit stond. De microfoon bleek echter ingeschakeld, waardoor het te horen was en het fragment voor de nodige opschudding zorgde. RTVE kwam al snel met een statement, waarin excuses werden gemaakt en maatregelen jegens González werden aangekondigd. De opmerking werd toegeschreven aan iemand ‘die als medewerker van het programma Estudio Estadio niet tot de staf van RTVE behoort en een gebrek aan respect heeft die niet bij de publieke televisie past’. “We zullen passende maatregelen nemen.”

Nacho Poveda, presentator van Estudio Estadio, bood een dag nadat de opmerking op televisie te horen was namens González zijn excuses aan. “Lorena wilde de speler met de ongelukkige opmerking niet beledigen. Ze krijgt komende zondag op RTVE een kans om zelf haar excuses aan te bieden”, sprak Poveda. González heeft echter via een post op social media al van zich laten horen.

“Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen zich beledigd voelt voor de opmerking die ik woensdagavond tijdens Estudio Estadio gemaakt heb. De opmerking was niet kwaadaardig of minachtend richting de speler bedoeld. Ondanks dat het ongelukkig is, zat er absoluut geen racistische lading aan de opmerking. Ik ben absoluut geen racistisch persoon, zoals ik nu neergezet word”, schrijft González bij een foto van gebonden handen op Instagram. “Ik begrijp dat er op social media snel geoordeeld wordt over deze ongelukkige opmerking. Maar de beledigingen en bedreigingen zijn ongefundeerd. Het was een vergelijking die gemaakt had kunnen worden bij iemand van iedere huidskleur.”

“Mensen die me kennen, weten dat ik mijn werk altijd met zoveel mogelijk professionaliteit en respect probeer te verrichten. Ik kan niet verder staan van racisme, homofobie of andere intolerante gedachten”, vervolgt González. “Ik zou op dezelfde plek mijn excuses willen maken als waar ik de opmerking heb gemaakt en negen jaar heb gewerkt, maar ik zal komende zondag niet bij Estudio Estadio aanwezig zijn. Ik wilde ook niet meer tijd laten verstrijken om mijn excuses te maken en mijn collega’s, familie en vrienden te bedanken voor alle steun.”

González besluit haar boodschap met de aankondiging om zich tijdelijk terug te trekken van social media. “Ik had nooit gedacht dat ik bij zoiets betrokken zou raken, maar ik aanvaard de consequenties. Ik trek me tijdelijk terug van social media. Deze keer was het mijn beurt om brute haat te ontvangen en ik heb ook familie die daaronder lijdt. Bedankt allemaal.”