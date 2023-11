Real Madrid meldt volgende domper en moet ook Vinícius lang missen

Vinícius Júnior komt in 2023 niet meer in actie voor Real Madrid, zo laat de Spaanse grootmacht weten via de officiële kanalen. De 23-jarige vleugelflitser liep een hamstringblessure op tijdens het verloren WK-kwalificatieduel van Brazilië in Colombia (2-1). De Koninklijke moet Vinícius liefst tien weken missen.

Met Vinícius in de ploeg leek er voor Brazilië geen vuiltje in de lucht, daar Gabriel Martinelli (Arsenal) de Gele Kanaries woensdagnacht al na vier minuten op voorsprong had gezet. De superster van Real leverde zelfs de assist af bij de openingstreffer in Barranquilla.

22 minuten later moest Vinícius echter al naar de kant. Brighton & Hove Albion-aanvaller João Pedro was zijn vervanger. Na de aftocht van de pijlsnelle plaaggeest gaf Brazilië de wedstrijd volledig uit handen. Een dubbelslag van Liverpool-aanvaller Luis Díaz deed de Brazilianen de das om.

Nu blijkt dat de verloren avond in Colombia nog vervelender uitpakt voor Vinícius, die naar verluidt liefst tweeënhalve maand uit de roulatie is. De rechtspoot is inmiddels al terug in Madrid om aan zijn herstel te werken, nadat eerder al duidelijk werd dat hij het topduel tussen Brazilië en Argentinië in zijn geboorteland sowieso niet ging halen. Dat is niet de enige grote wedstrijd die Vinícius zal missen.

Vinícius keert pas in 2024 weer terug bij Real en mist daardoor onder meer de strijd om de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië. Ook de laatste groepswedstrijden in de Champions League gaan aan Vinícius voorbij. Trainer Carlo Ancelotti zal extra balen, daar hij zijn pupil goed kan gebruiken in de Spaanse titelstrijd.

Vrijdag werd al bekend dat ook het kalenderjaar van Eduardo Camavinga er reeds op zit. De Fransman raakte geblesseerd bij les Bleus en keert pas eind januari weer terug bij de selectie van Ancelotti.

De Italiaanse trainer moet het de komende tijd ook al doen zonder Arda Güler, Kepa Arribazalaga, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni en Éder Militão. Met name Courtois en Militão kampen daarbij met langdurige blessures.