Feyenoord neemt Alireza Jahanbakhsh niet mee naar Israël

Donderdag, 9 september 2021 om 15:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:44

Alireza Jahanbakhsh komt volgende week dinsdag niet in actie voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Maccabi Haifa, zo meldt de Israëlische sportwebsite ONE. De naam van Jahanbakhsh staat niet op de namenlijst die Feyenoord heeft ingediend bij het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. De Rotterdammers hebben officieel nog niets naar buiten gebracht over het meespelen van de aanvaller.

Vanwege de coronamaatregelen heeft Feyenoord een lijst met namen moeten aanleveren bij het Israëlische ministerie van Volksgezondheid van personen die voet zullen zetten op Israëlische bodem. Jahanbakhsh maakt daar geen deel van uit. De kans lijkt groot dat hij op 9 december ook in de thuiswedstrijd tegen Maccabi Haifa niet van de partij is. De aanvaller uit Iran kon in 2016 al niet meedoen in de twee wedstrijden van AZ tegen Maccabi Tel Aviv in de groepsfase van de Europa League. Zijn thuisland Iran erkent Israël niet en verbiedt zijn sporters om uit te komen tegen sporters uit Israël.

Er bestaat een reëel gevaar dat Jahanbakhsh nooit meer voor de nationale ploeg in zijn land kan uitkomen, als hij in actie komt tegen Maccabi. Een stempel van Israël in zijn paspoort zou problemen kunnen opleveren als de rechtsbuiten zijn thuisland Iran wil betreden. Jahanbakhsh maakte al drie goals in de Conference League-voorrondes. Dat hij in goede vorm steekt, bleek deze maand ook tijdens de interlandperiode. Hij bezorgde Iran een 1-0 zege op Syrië en opende vervolgens de score tegen Irak (0-3 zege).

Vijf jaar geleden voerde AZ uitgebreid overleg met het management van de buitenspeler over de situatie. Directeur Max Huiberts sprak toen van een 'lastige situatie'. "We kennen de gevoeligheden tussen beide landen, en het risico dat Alireza loopt om in de toekomst eventueel niet meer uit te komen voor zijn nationale team, dat is iets wat wij niet willen", zei hij.