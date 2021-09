Van Gaal gaat Flekken in de gaten houden: ‘Had nog nooit van hem gehoord’

Dinsdag, 7 september 2021 om 23:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:02

Louis van Gaal sluit nieuwe namen bij Oranje niet uit in de komende interlandperiode. De bondscoach van het Nederlands elftal kondigt in de persconferentie na de 6-1 overwinning op Turkije aan dat hij Anwar El Ghazi en Mark Flekken in de gaten gaat houden. In een eerder stadium maakte Van Gaal al duidelijk zich te storen aan het gebrek aan buitenspelers bij Oranje, waardoor El Ghazi in beeld komt.

"We moeten een schaduwspeler hebben voor de rechtsbuitenpositie, dus we gaan kijken naar een speler als El Ghazi", vertelt Van Gaal. In 2015 speelde El Ghazi zijn enige twee interlands voor Oranje. De aanvaller van Aston Villa maakte deel uit van de 26-koppige voorselectie voor het EK, maar viel af. In de eerste vier officiële duels van het nieuwe seizoen kwam El Ghazi tot drie goals en twee assists. "En er is ook een keeper in Duitsland, van wie ik nog nooit had gehoord. Die schijnt heel goed schijnt te keepen. Daar gaan we ook naar kijken. Die heet Flekken." De 28-jarige Flekken heeft een vaste basisplaats bij SC Freiburg in de Bundesliga. Zijn ploeg pakte zeven punten uit de eerste drie duels en staat daarmee vierde.

Op de persconferentie maakt Van Gaal duidelijk gemengde gevoelens over te houden aan de interland. Hij is zeer te spreken over de doelpunten, maar vindt dat Oranje in balbezit beter kan spelen. De opbouw van de aanvallen gaat soms te langzaam, vindt hij. Van de 'totale pressing' genoot hij. "In het balbezit kan het nog steeds veel beter. Er wordt steeds in het eerste stationnetje gespeeld, maar je moet stations overslaan om het spel nog sneller te laten verlopen. Wij kunnen dat en dat heb ik ook gezegd."

"Maar ja, we winnen met 6-1 en ongelooflijke goals. Ik mag niet klagen, maar als jij me vraagt naar de voetbalinhoudelijke analyse, zeg ik: het is ongelooflijk wat mijn spelers hebben gedaan qua totale pressing, negentig minuten lang, ook nog met alle wisselspelers die hun taken hebben uitgevoerd. Daar ben ik het meest trots op. Sommige doelpunten waren ongelooflijk, zoals de eerste. Maar het had wat beter kunnen zijn", concludeert de bondscoach.