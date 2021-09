Van Basten verbaasd na verhaal van zaakwaarnemer: ‘Zo goed is Donny niet’

Zondag, 5 september 2021

Donny van de Beek en zijn zaakwaarnemer Guido Albers hebben met Manchester United veel te hoog ingezet, zo oordeelt Marco van Basten. De oud-voetballer hoorde zondagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport het verhaal van Albers over de situatie van de middenvelder op Old Trafford aan en benadrukte na afloop dat het ‘geen slimme keuze’ is geweest en verwees daarbij ook naar Davy Klaassen. Van de Beek leek vorige week op weg naar Everton, maar Manchester United zette daar toch een streep door.

“In de zomer hebben we met Ole Gunnar Solskjaer en de club gezeten”, vertelde Albers in het televisieprogramma. “Het was een pijnlijk seizoen, dat wilden we niet nog een keer.” De zaakwaarnemer erkent dat de timing van de transfer destijds niet ideaal was. “Het was 2 september, Manchester United had zich voor het eerst in jaren voor de Champions League geplaatst. Er was euforie. Bruno Fernandes was briljant en is dat nog steeds. Er zaten wel wat haken en ogen aan, maar het was wel 2 september. En Ajax was ook wel klaar voor het vertrek van Donny. Een jaar eerder mocht hij niet vertrekken. Een jaar geleden waren we rond met Real Madrid, maar dat ging niet door. Dan ga je kijken wat er wel mogelijk is.”

“Donny wilde graag in het buitenland spelen. Iedereen heeft zo zijn mening, maar als je de halve finale van de Champions League hebt gespeeld, dan wil je je loopbaan ook bij zo’n club als Manchester United voortzetten”, benadrukte Albers. “Op dat niveau en die club was er op dat moment. Het was op dat moment een pakket dat goed klopte. Solskjaer had aangegeven een ander systeem te gaan spelen, maar in de eerste vijf duels ging dat volledig mis. Aan het einde van het seizoen concludeer je dat het een pijnlijk seizoen is geweest.”

Van de Beek en Albers kregen te horen dat een zomers vertrek niet aan de orde was. Na de transfer van Cristiano Ronaldo naar Old Trafford nam de zaakwaarnemer toch weer contact op. “Die deal is binnen 48 uur tot stand gekomen. Het was voor iedereen binnen de club een verrassing. Toen hebben we contact gezocht omdat we de bui wel zagen hangen. Paul Pogba speelde aan de linkerkant, waar Cristiano nu gaat spelen. En dat betekent dat er dus nog een middenvelder bij komt.” Na nieuwe gesprekken met Solskjaer en het bestuur zocht Albers op eigen initiatief een nieuwe club en dat leek Everton te worden.

Albers kent Marcel Brands en Farhad Moshiri, respectievelijk technisch directeur en grootaandeelhouder van Everton, goed. “Donny kon in Manchester blijven wonen. Hij besprak het met zijn vader en zijn schoonvader (Dennis Bergkamp, red.). Een stapje lager, maar wel elke week spelen omdat Everton geen ‘tien’ heeft. Het plaatje was compleet, maar op maandagavond (een dag voor de transferdeadline, red.) kregen we een telefoontje van Solskjaer en het bestuur dat het onbespreekbaar was.”

Beide partijen hebben duidelijke afspraken gemaakt over de verwachtingen voor dit seizoen. Van de Beek neemt geen genoegen met alleen speeltijd in de League Cup en de FA Cup. “Trainers kunnen geen garanties geven. Maar de gesprekken zijn nu duidelijker en harder geweest ten opzichte van vorig jaar. Ik verwacht dat hij nu wel een kans gaat krijgen. Hij is er klaar voor. Hij moet gewoon voetballen. Het is zuur en pijnlijk voor Donny dat hij niet bij het Nederlands elftal zat.”

Marco van Basten stelde in de uitzending dat Klaassen en Van de Beek geen slimme keuzes in hun loopbaan hebben gemaakt. De middenvelder ging van Ajax naar Everton, waar hij ook uit beeld raakte bij het Nederlands elftal. In het tenue van Werder Bremen blies hij zijn loopbaan nieuw leven in en na zijn rentree bij Ajax kwam hij ook weer in beeld bij Oranje. “Het zijn gewoon geen slimme keuzes geweest”, benadrukte de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

“Als je zegt dat je met Real Madrid hebt gesproken en je gaat vervolgens naar Manchester United, dan zet je veel te hoog in. Zo goed is Van de Beek niet. Als nummer tien van Ajax is het veel makkelijker dan als nummer tien in Spanje of in Engeland. In Nederland word je veel geholpen, je krijgt kansen, maar in het buitenland is dat niet zo.”