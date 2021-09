‘Louis van Gaal was de slechtste trainer uit mijn carrière’

Louis van Gaal krijgt donderdag opnieuw een schop na van Ángel Di María. Het is al langer bekend dat de twee geen goede herinneringen bewaren aan hun gezamenlijke periode bij Manchester United, nu wordt Van Gaal door Di María 'de slechtste coach' uit zijn carrière genoemd.

Di María werd in 2014 voor 75 miljoen euro van Real Madrid naar Manchester United gehaald, waar Van Gaal op dat moment begon aan zijn dienstverband. De periode van de inmiddels 33-jarige Argentijn in Engeland liep uit op een grote teleurstelling en na één jaar werd hij doorverkocht aan Paris Saint-Germain. Di María haalde al eerder uit naar Van Gaal en doet dat nu opnieuw tegenover TyC Sports.

"Van Gaal was de slechtste coach in mijn carrière", aldus de vleugelspits. "Ik kon scoren of assists geven, maar de volgende dag liet hij me toch alleen de slechte passes zien. Hij behandelde me bovendien van de ene op de andere dag opeens heel slecht. Het leek alsof hij zichzelf belangrijker vond dan de spelers." In de Engelse media ging het verhaal dat Di María niet om zou kunnen gaan met de druk van het rugnummer 7, dat bij United eerder op de rug stond bij Cristiano Ronaldo.

"Ik geef helemaal niets om dat rugnummer", zo stelt Di María. "Het is maar een getal. Mijn probleem in Manchester was de coach." In zijn periode bij Real Madrid werkte Di María samen met José Mourinho, de latere opvolger van Van Gaal bij Manchester United. "Mourinho is krankzinnig, maar voor mij was hij altijd een goed persoon. Hij had met iedereen ruzie, daar gaf hij echt niets om. Een keer lag hij keihard in de clinch met Cristiano Ronaldo en zei hem dat hij geen meters maakte en dat alle anderen wel voor hem wilden werken", blikt hij terug op zijn periode bij Real Madrid, waar hij tussen 2010 en 2014 speelde.

Overigens reageerde Van Gaal al in 2019 op eerdere kritiek van Di María, die toen zei dat de coach 'zijn probleem' bij Manchester United was. “Di María zegt dat het mijn probleem was”, zei Van Gaal tweeënhalf jaar geleden tegenover de BBC. "Maar ik heb hem op iedere positie in de aanval laten spelen, dat kun je nakijken. Hij heeft me nooit overtuigd op welke positie dan ook. Hij kon simpelweg niet omgaan met de onafgebroken druk op de bal in de Premier League. Dát was zijn probleem."