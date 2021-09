Risto Radunovic schiet Nederlands elftal in minuut 97 te hulp

Woensdag, 1 september 2021 om 22:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:51

Turkije heeft de koppositie in Groep G van de WK-kwalificatie niet kunnen verstevigen. Het team van bondscoach Senol Günes leek woensdagavond met 2-1 van Montenegro te gaan winnen en daarmee optimaal te profiteren van de remise tussen Noorwegen en Nederland (1-1). In minuut 97 (!) tekende Risto Radunovic echter op schitterende wijze voor de 2-2. Turkije heeft een punt meer dan zowel Noorwegen als Nederland en gaat komende zaterdag op bezoek bij Gibraltar, dat woensdag met 3-1 van Letland verloor en na vier duels één punt en een doelsaldo van min veertien heeft.

Turkije had slechts negen minuten nodig om aan de leiding te gaan. Na een goede loopactie van Burak Yilmaz aan de rechterkant sneed Cengiz Ünder naar binnen en schoot hij de bal via het linkerbeen van Aleksandr Scekic net over de uitgestrekte hand van doelman Milan Mijatovic: 1-0. Het team van Günes verdubbelde dankzij een heerlijke teamgoal de voordelige marge na een half uur spelen. Kenan Karaman, Zeki Celik en Ünder raakten allen de bal één keer, waarna Yusuf Yazici de bal in de doelmond binnenwerkte.

De aansluitingstreffer van Montenegro, enkele minuten voor de pauze, was een smet op de eerste helft van Turkije. De defensie van de Turken zag er hoe dan ook niet niet goed uit: Adam Marusic liep aan de rechterkant weg bij zijn tegenstander, ontving een heerlijke pass van Nebojsa Kosovic in het hart van de defensie en passeerde doelman Altay Bayindir met een laag schot: 2-1. Dat leek uiteindelijk ook de eindstand te gaan worden in het Vodafone Park, waar Orkun Kökçü na 66 minuten inviel voor Yazici. In de zevende minuut van de extra tijd eindigde een heerlijke vrije trap van Radunovic echter in de linkerkruising.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK.