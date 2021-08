Sparta grijpt naast Wouter Burger ondanks akkoord met Feyenoord

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 10:00 • Yanick Vos • Laatste update: 10:09

Wouter Burger gaat Feyenoord verlaten. De twintigjarige middenvelder annex verdediger is op weg naar FC Basel, zo meldt RTV Rijnmond. Volgens de regionale omroep verkiest hij een overgang naar de Zwitserse topclub boven een transfer binnen de Eredivisie. Feyenoord bereikte maandag namelijk een akkoord met Sparta Rotterdam over Burger.

De transfer van Burger naar Basel komt niet uit de lucht vallen. Feyenoord Transfermarkt bracht eind juni al naar buiten dat de Zwitsers interesse hadden. Volgens de berichtgeving werd ingezet op een transfer van minimaal een miljoen euro. Een maand later leek een transfer af te ketsen omdat de onderhandelingen waren stukgelopen. Na nieuwe gesprekken lijken de betrokken partijen toch een akkoord weten te bereiken en is Burger op weg naar Zwitserland.

De middenvelder maakte in de zomer van 2013 de overstap van de jeugdopleiding van Excelsior naar Feyenoord. Tot een grote doorbraak in De Kuip kwam het niet. In de tweede helft van het seizoen 2019/20 werd hij verhuurd aan Excelsior, terwijl hij afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Sparta Rotterdam. Onder trainer Henk Fraser kwam hij tot negentien Eredivisie-optredens en twee doelpunten. Feyenoord zag met Jordy Wehrmann eerder al een speler vertrekken richting Zwitserland. De middenvelder stapte na een verhuurperiode van enkele maanden definitief over richting FC Luzern.