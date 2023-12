‘Leerling van Van Persie’ heeft ultiem doel: ‘Op een dag Premier League’

Wouter Burger heeft een duidelijk doel voor ogen. De pas 22-jarige middenvelder wil ooit uitkomen in de Premier League. Burger koos er afgelopen zomer daarom bewust voor om FC Basel in te ruilen voor Stoke City, uitkomend op het een na hoogste niveau in Engeland.

"Er zijn nog een paar aspecten in mijn spel die voor verbetering vatbaar zijn en volgens mij kan dat alleen in Engeland", verklaart de ambitieuze Burger in gesprek met Sky Sports. "Dit was voor mij een unieke kans om in een zeer sterke competitie te kunnen spelen waarin je alleen maar sterker, beter en snelle wordt. Je moet in deze competitie snel denken en fysiek je mannetje staan."

Burger voelt zich thuis in de Championship, maar ziet dat niet als eindstation. "Ik heb doelen en wil op een dag in de Premier League spelen. Het is daarom belangrijk dat ik ervaring opdoe in de Championship, zodat ik daar uiteindelijk klaar voor ben. Met het plan dat Stoke met mij voor ogen heeft en hoe competitief deze competitie is, leek mij dit in ieder geval de beste keuze."

De nog jonge Burger werkte bij Feyenoord met Giovanni van Bronckhorst, Jaap Stam, Dick Advocaat en Arne Slot. De samenwerking met Slot duurde slechts twee maanden, maar desondanks maakte de coach veel indruk op de middenvelder. "Dat is echt een van de beste trainers die ik als profvoetballer heb gehad."

Burger had bij Feyenoord ook kortstondig te maken met Robin van Persie. "Toen ik een beetje tussen de jeugdopleiding en het eerst elftal zat, trainde ik altijd mee met de A-selectie. Ik trainde toen onder meer met Van Persie, die altijd tijd voor mij had. We keken altijd samen naar video's en hij gaf mij altijd adviezen of wees me op bepaalde details."

"Van Persie deelde heel veel met mij en dat heb ik in mijn rugzakje bewaard", is Burger nog altijd dankbaar. "En dat kan ik altijd weer gebruiken. Ik kijk altijd naar hem op, maar aan de andere kant waren zijn adviezen ook goud waard."

Burger startte redelijk goed bij Stoke, dat inmiddels ver is weggezakt en nog maar vier punten boven de degradatiestreep staat. Het leidde onlangs tot het ontslag van manager Alex Neil. Onder leiding van de nieuwe coach Steven Schumacher wil Burger een frisse start maken bij the Potters. "We moeten het verleden achter ons laten, daar kunnen we niets meer aan veranderen."

