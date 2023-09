Voormalig â€˜toptalentâ€™ van Feyenoord hoopt carriÃ¨re te redden in KKD

Voormalig ‘toptalent’ van Feyenoord hoopt carrière te redden in KKD

Donderdag, 28 september 2023 om 13:06 • Wessel Antes • Laatste update: 13:19

Achraf El Bouchataoui traint voorlopig mee met FC Eindhoven, zo laat de Brabantse club weten via de officiële kanalen. De 23-jarige controleur zit momenteel zonder club, nadat hij zijn contract deze zomer liet ontbinden bij KMSK Deinze. El Bouchataoui, die in de jeugd bij Feyenoord ooit te boek stond als een van de grootste talenten van de club, hoopt nu aan de slag te gaan in de Keuken Kampioen Divisie. Vorige zomer verkoos de Rotterdammer Deinze boven ADO Den Haag.

Op een foto is te zien dat El Bouchataoui donderdag al aanwezig was op de training van Eindhoven. In Het Jan Louwers Stadion komt de middenvelder een bekende tegen, daar Ozan Kökçü een van de smaakmakers is bij de Blauw-Witten. El Bouchataoui kent Kökçü goed, daar hij jarenlang speelde met zijn jongere broertje Orkun in de jeugd van Feyenoord. Samen met Wouter Burger vormde het trio een gevreesd middenveld in de hoogste jeugdcompetities van Nederland.

Een nieuw gezicht op het trainingsveld, Achraf El Bouchataoui traint voorlopig mee bij FC Eindhoven. #FCEindhoven pic.twitter.com/0eh9z3e57h — FC Eindhoven (@FCEindhoven) September 28, 2023

El Bouchataoui speelde tussen 2006 en 2018 in de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij het zelfs schopte tot de hoofdmacht. In 2021 gunde Dick Advocaat de voormalig jeugdinternational zijn basisdebuut tijdens een thuisduel met RKC Waalwijk (3-0 winst). In totaal kwam El Bouchataoui tot vijf duels in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij niet betrokken was bij doelpunten. Tussendoor speelde hij nog op huurbasis voor FC Dordrecht en RKC.

Vorige zomer nam Feyenoord definitief afscheid van El Bouchataoui, die voor meerdere seizoenen tekende bij Deinze. Op het tweede niveau van België kwam de rechtspoot er echter totaal niet aan te pas, waardoor hij zijn contract na dertien officiële wedstrijden en twee assists liet ontbinden. Na een mislukt seizoen in de Challenger Pro League hoopt El Bouchataoui zijn carrière in de Keuken Kampioen Divisie nieuw leven in te blazen.