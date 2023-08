Feyenoord profiteert mee van miljoenentransfer Wouter Burger naar Engeland

Donderdag, 24 augustus 2023 om 10:55 • Bart DHanis • Laatste update: 11:05

Wouter Burger vervolgt zijn carrière bij Stoke City. Stoke maakt vijf miljoen euro over naar FC Basel, war Burger een contract had tot medio 2025. De 22-jarige middenvelder is momenteel in Engeland voor de medische keuring. Als hij deze doorstaat, gaat de middenvelder een vierjarig contract tekenen bij the Potters.

De transfer van Burger betekent goed nieuws voor Feyenoord. De Rotterdammers hadden bij zijn verkoop in 2021 een doorverkooppercentage van tien procent bedongen. Ook heeft de kampioen van Nederland recht op een opleidingsvergoeding van meer dan twee procent. Hierdoor mag technisch directeur Denis te Kloese meer dan een half miljoen euro bijschrijven dankzij de transfer. Feyenoord verkocht Burger voor 700.00 euro, waardoor de club in totaal 1,2 miljoen euro rijker is geworden van de verkoop van Burger.

Sinds zijn komst in Zwitserland speelde Burger negentig wedstrijden in het shirt van Basel. Hij wist hierin zes keer het net te vinden en was vijf keer aangever bij een treffer. Vorig seizoen reikte hij met zijn ploeg tot de halve finale van de Conference League. Daar moest Basel echter zijn meerdere erkennen in Fiorentina (3-4 over twee wedstrijden).

Burger werd geboren in Zuid-Beijerland en genoot zijn jeugdopleiding bij Feyenoord. In 2020 werd hij een half jaar verhuurd aan Excelsior en het seizoen daarop stalde Feyenoord hem tijdelijk bij andere stadsgenoot Sparta. Voor de Spartanen kwam hij in totaal twintig Eredivisieduels in actie. Hij maakte hierin twee doelpunten en gaf één assist. Eerder deze zomer was hij met Jong Oranje actief op het EK.