Sam Lammers kan Atalanta op laatste moment inruilen voor Bundesliga

Maandag, 30 augustus 2021 om 16:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:54

Sam Lammers maakt op de slotdag van de transferperiode wellicht de overstap richting de Bundesliga. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt maandag dat de aanvaller van Atalanta in gesprek is met de leiding van Eintracht Frankfurt over een verhuurperiode. Beide clubs moeten nog wel tot een definitief akkoord komen, voordat er witte rook zal komen. Elfrink verwacht dat er dinsdag, de laatste dag van de transferwindow, pas definitief uitsluitsel komt.

Volgens Elfrink is er ook Italiaanse interesse in Lammers, die bij Atalanta vastligt tot medio 2023. In zijn eerste seizoen in Bergamo kon de voormalig PSV'er lang niet altijd rekenen op een vaste plaats in de voorhoede. Lammers sloot de jaargang 2020/21 af met slechts twee doelpunten in negentien wedstrijden. PSV verkocht de 24-jarige aanvaller bijna een jaar geleden voor tien miljoen euro aan Atalanta.

Medio augustus leek het er nog op dat Lammers zou gaan terugkeren in de Eredivisie. Feyenoord Transfermarkt wist twee weken geleden te melden dat Feyenoord een serieuze poging had ondernomen om de aanvaller in te lijven. De Rotterdammers waren zelfs persoonlijk akkoord met de spits van Atalanta, die bereid was om salaris in te leveren. Atalanta wil Lammers echter liever stallen in de lagere regionen van de Serie A, zo klonk het toen. Genoa leek lange tijd de beste papieren te hebben om de Nederlander binnen te halen en er was zelfs al een akkoord bereikt over een huurdeal zonder optie tot koop.

Genoa zoekt een nieuwe spits, nadat de club begin deze maand een bod van 17,5 miljoen euro van AS Roma accepteerde op Eldor Shomurodov. Ook zwaaide Genoa een andere aanvaller, Gianluca Scamacca, vorig seizoen gehuurd van Sassuolo, uit. De club uit de havenstad haalde vooral transfervrije spelers binnen en trok 1,8 miljoen euro uit voor aanvaller Caleb Ekuban van Trabzonspor. Het is niet bekend hoe concreet de interesse in Lammers momenteel nog is.