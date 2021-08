Feyenoord haalt Sam Lammers ondanks persoonlijk akkoord niet binnen

Dinsdag, 17 augustus 2021

Feyenoord heeft een serieuze poging ondernomen om Sam Lammers binnen te halen, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. De Rotterdammers waren zelfs persoonlijk akkoord met de 24-jarige spits van Atalanta, die bereid was om salaris in te leveren. Atalanta wil Lammers echter liever stallen in de lagere regionen van de Serie A. Feyenoord zoekt verder naar een spits.

Lammers wordt op huurbasis naar Genoa gestuurd, om zodoende te kunnen wennen aan de Italiaanse manier van voetballen en de competitie. De centrumaanvaller kwam vorig jaar voor zeven miljoen euro over van PSV, maar wist bij Atalanta niet te overtuigen. In totaal kwam Lammers tot twee doelpunten in zeventien optredens, waarvan vijftien keer als invaller.

Genoa was op zoek naar een nieuwe spits, nadat de club begin deze maand een bod van 17,5 miljoen euro van AS Roma accepteerde op Eldor Shomurodov. Ook zwaaide Genoa een andere aanvaller, Gianluca Scamacca, vorig seizoen gehuurd van Sassuolo, uit. De club uit de havenstad haalde vooral transfervrije spelers binnen en trok 1,8 miljoen euro uit voor aanvaller Caleb Ekuban van Trabzonspor.

Feyenoord-trainer Arne Slot blijft hopen op versterking. "Ik denk dat er nog wel behoefte is aan een extra aanvaller", antwoordde Slot zondag bij ESPN. "Je ziet ook bijvoorbeeld vandaag dat als Alireza Jahanbakhsh er niet bij is, dat ik dan ervoor kies om Jens Toornstra vanaf de rechterkant te laten beginnen. Dat ging hij na het eerste kwartier steeds beter invullen. Maar het maakt wel een verschil of je thuis- of een uitwedstrijd speelt. Uit kun je het tussen de linies invullen, maar thuis zakt de tegenstander waarschijnlijk meer in en dan heb je meer behoefte aan een buitenspeler."