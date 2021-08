Greenwood bezorgt United in afwachting van Ronaldo zwaarbevochten zege

Zondag, 29 augustus 2021 om 19:22 • Chris Meijer

Manchester United heeft zondagavond een zwaarbevochten overwinning op Wolverhampton Wanderers geboekt. The Wolves kregen de beste kansen, maar zagen Mason Greenwood Manchester United tien minuten voor het einde een 0-1 overwinning bezorgen. The Red Devils tillen het puntentotaal naar zeven en stijgen daarmee naar de derde plek in de Premier League, terwijl Wolverhampton Wanderers nog altijd nul punten heeft.

De afgelopen week teruggekeerde Cristiano Ronaldo was nog niet van de partij bij Manchester United en zal pas na de interlandperiode zijn rentree kunnen maken. Raphaël Varane en Jadon Sancho hadden voor het eerst een basisplaats bij the Red Devils, waar Donny van de Beek andermaal op de reservebank moest plaatsnemen. Wolverhampton Wanderers - waar Ki-Jana Hoever als reserve begon - kende een belabberde seizoensstart, met nul punten uit de eerste twee competitiewedstrijden. Desondanks gingen the Wolves het best van start op Molineux.

David De Gea moest de eerste redding van het duel verrichten, door met de voeten een poging van Raúl Jiménez te keren. Francisco Trincão passeerde de doelman van Manchester United kort daarna wel, maar zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door Aaron Wan-Bissaka. Via João Moutinho en Max Kilman bleven de beste kansen voor Wolverhampton Wanderers. De eerste keer dat Manchester United zich in het vijandelijke strafschopgebied liet zien, was het direct raak. De treffer van Bruno Fernandes werd echter geannuleerd wegens buitenspel. Kort voor rust zorgde ook Mason Greenwood nog voor dreiging met een schot dat voorlangs scheerde.

Manchester United pakte na rust de controle over het duel, wat resulteerde in een schot van Fred. Vervolgens was Wolverhampton Wanderers via Trincão na ruim een uur spelen heel dicht bij de openingstreffer. De kans voor Romain Saïss was nog groter, maar zijn kopbal werd op geweldige wijze gekeerd door De Gea. Aan de andere kant keerde José Sá een schot van Paul Pogba, alvorens de wedstrijd tien minuten voor het einde werd opengebroken.

Scheidsrechter Mike Dean floot niet na een tackle van Pogba op Ruben Néves, waarna de bal via Varane aan de rechterkant van het veld bij Greenwood terechtkwam. De aanvaller dribbelde het strafschopgebied binnen en schoot via de handen van Sá raak. In de slotfase kon Wolverhampton Wanderers die opgelopen schade niet meer repareren, waardoor Manchester United met drie punten op zak huiswaarts keerde. Voor de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer wacht na de interlandperiode een thuiswedstrijd tegen Newcastle United, terwijl Wolverhampton Wanderers dan op bezoek gaat bij Watford.