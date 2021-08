Chelsea blijft op de been tegen Liverpool na ongelukkige rode kaart

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 20:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:34

Liverpool en Chelsea hebben zaterdag de punten gedeeld in een onderlinge confrontatie in de Premier League. De Londenaren kwamen vroeg in de wedstrijd op voorsprong dankzij Kai Havertz, maar brachten zichzelf in moeilijkheden door een rode kaart voor Reece James. Uiteindelijk wist Liverpool in overtal niet meer te doen dan de penalty binnen te schieten die volgde op het wegsturen van James: 1-1.

De openingsfase was voor Liverpool, dat twee keer gevaarlijk op dook voor het doel van Chelsea. Eerst mikte Harvey Elliott rakelings naast vanbuiten het strafschopgebied, even later raakte Jordan Henderson de bal slecht in de volley na een sublieme lange bal van Trent Alexander-Arnold. Aan de overzijde sloeg Chelsea in de 22e minuut toe. Kai Havertz verlengde een hoekschop van Reece James vanaf de eerste paal knap richting de verre kruising: 0-1.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en kansen bleken schaars. Wel had Mason Mount kunnen scoren namens Chelsea, maar de aanvallende middenvelder mikte nipt voorlangs, nadat hij handig voorbij Joel Matip was geglipt. Het kantelpunt in de wedstrijd volgde in de blessuretijd van de eerste helft. Chelsea kreeg de bal bij een hoekschop van Liverpool niet weg en Matip kopte van dichtbij op de lat. De inzet in de rebound van Sadio Mané belandde via het bovenbeen tegen de arm van Reece James, die bestraft werd met rood en een penalty tegen. Salah bracht Liverpool vanaf elf meter op gelijke hoogte: 1-1.

Na rust opende Liverpool de jacht op zijn tweede treffer. Invaller Diogo Jota, die in de eerste helft de geblesseerde Roberto Firmino had afgelost, kopte net over, terwijl Édouard Mendy redding bracht op een afstandsschot van Virgil van Dijk. Nog dreigender werd Liverpool via Andy Robertson, die in de rebound net niet wist te profiteren en Mendy op zijn pad vond. Vijf minuten voor tijd had Chelsea de zege kunnen stelen, maar Mateo Kovacic mikte na een goed passje van Lukaku recht op Alisson Becker.