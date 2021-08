Barcelona boekt succes in ‘operación prolongación’: contract tot 2026

Donderdag, 26 augustus 2021 om 23:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:06

Pedri blijft nog jaren aan Barcelona verbonden, zo verzekert het Catalaanse RAC1. Volgens de doorgaans betrouwbare radiozender uit Catalonië hebben club en speler elkaar gevonden in een nieuwe en langere overeenkomst. De operación prolongación, ‘de transactie contractverlenging’ vrij vertaald, heeft geleid tot een contract tot medio 2026. Pedri zal zijn nieuwe overeenkomst ondertekenen zodra hij terug is van vakantie.

De achttienjarige Pedri was een lichtpuntje in de voorbije voetbaljaargang van Barcelona. De middenvelder maakte in september vorig jaar zijn debuut in het eerste van Ronald Koeman en de rest is geschiedenis. De talentvolle middenvelder was al snel niet meer weg te denken uit de hoofdmacht van Barcelona en hij maakte dik zeven maanden later al zijn debuut in het nationale elftal van bondscoach Luis Enrique.

Pedri speelde vorig seizoen liefst 73 officiële duels, mede omdat hij ook aan het EK en daarna nog eens aan de Olympische Spelen deelnam. De middenvelder werd na de 1-1 remise tegen Athletic Club (1-1) op vakantie gestuurd door Koeman en ook Luis Enrique zag geen reden om de tiener te selecteren voor de interlands van begin volgende maand. Zodra Pedri voet zet in Barcelona, signeert hij zijn verbintenis.

De huidige overeenkomst van Pedri loopt volgend jaar zomer ten einde, maar Barcelona had ook een eenzijdige optie om de verbintenis nog eens met twee seizoenen te verlengen. Daar heeft de Spaanse topclub nu nog eens twee seizoenen bovenop gedaan, afgezien van een hoger salaris en een hogere transferclausule. Saillant: als het contract van Pedri ten einde loopt, is hij nog altijd maar 23 jaar jong.

Pedri is hoe dan ook geen kleine investering voor Barcelona geweest. De Catalanen betaalden in september 2019 een bedrag van vijf miljoen euro voor de middenvelder, die de rest van het seizoen bij zijn club Las Palmas werd gestald. Barcelona betaalde nog eens 2,5 miljoen euro om ervoor te zorgen dat de tiener speeltijd zou blijven krijgen. Toen Pedri zijn vijftigste duel voor Barcelona speelde, moest de club negen miljoen euro extra betalen en na wedstrijd honderd volgt een verplichte betaling van vijf miljoen euro. De oproep van Luis Enrique leverde Las Palmas een miljoen euro extra op. Barcelona liet wel een maximumbedrag van dertig miljoen euro in de koopovereenkomst opnemen.