Roda-uitblinker Ould-Chikh zorgt voor hilariteit met opmerking over vervolgstap

Woensdagavond was Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters aanwezig bij het kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie, waar tevens de uitreiking werd voltrokken van de Gouden Schilden door bondscoach Ronald Koeman. Voetbalzone interviewde de winnaars van de prestigieuze prijzen en blikt vooruit met de man die Nederland naar het tweede Europese Kampioenschap moet leiden.

De Gouden Schilden in de Keuken Kampioen Divisie tellen vier verschillende categorieën: Beste Trainer, Beste Speler, Beste Talent en Beste Doelman. Supporters, aanvoerders en trainers konden stemmen op een kandidaat die gedurende het seizoen ook een Bronzen Schild had gewonnen.

Roda JC-trainer Bas Sibum is de winnaar van de eerstgenoemde categorie, daarbij versloeg hij collega-trainers Peter Maes, Dick Lukkien en Michele Santoni. De oefenmeester van de Limburgers stond een groot deel van het seizoen in de top twee, dat recht geeft op directe promotie naar de Eredivisie, maar moest in de laatste speelronde na een krankzinnig slot toch de tweede plaats aan FC Groningen laten. Toch kan de trainer terugkijken op een prima debuutseizoen in het betaalde voetbal.

“Ik ben hartstikke trots op deze prijs, zo eerlijk moet ik zijn. Alleen mijn hoofd zit bij vrijdagavond”, doelt de oefenmeester op de terugwedstrijd in de play-offs tegen NAC Breda. De Limburgers moeten daarin een 1-3 achterstand zien goed te maken op promotie naar de Eredivisie. Het teleurstellende slot is echter geen reden om met treurnis terug te kijken, zo vertelt de trainer.

“Voor mij is het natuurlijk een ongelooflijk mooi seizoen geweest en voor de club ook", aldus Sibum. "De club leeft weer, mensen zijn weer trots om in een Roda-shirt te lopen, ze komen weer in groten getale naar het stadion. Het zou een smetje zijn als we ons niet belonen.”

Zijn pupil Walid Ould-Chikh viel ook in de prijzen. De middenvelder van de Koempels werd verkozen tot de Beste Speler van dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Waar de rest van de winnaars kunnen gaan feestvieren, moet voor Ould-Chikh de knop weer om, daar hij vrijdagavond weer flink aan de bak moet. Het winnen van deze persoonlijke prijs geeft hem dan ook een dubbel gevoel.

Het is goed mogelijk dat de clubs komende zomer in de rij staan voor de handtekening van de 24-jarige rechtspoot. De middenvelder maakte dit seizoen twaalf treffers en gaf acht assists in 37 wedstrijden. Op de vraag wat hem de ideale vervolgstap lijkt, reageert Ould-Chikh grappend:

“Ik riep net Real Madrid, maar dat twijfel ik nog een beetje over. De Eredivisie is een mooie stap voor mij, bij een club waar ik een nieuwe uitdaging kan aangaan. Ook het buitenland heb ik niet uitgesloten, maar dat moet dan wel in dezelfde categorie zitten als de Eredivisie”, besluit hij in een serieuzere toon.

Feyenoord-huurling Shiloh ‘t Zand werd woensdagavond beloond voor zijn uitstekende debuutseizoen in het profvoetbal bij FC Dordrecht. Hij sleepte de prijs voor Beste Talent in de wacht. De geboren en getogen Rotterdammer komt daardoor in een illuster rijtje winnaars met onder anderen Micky van de Ven en Johan Bakayoko.

De voormalig verdediger van FC Volendam stond zelf een avond eerder tegenover het Manchester City van Pep Guardiola. Het sterrenensemble won met 0-2 in het Tottenham Hotspur Stadium, maar Van de Ven oogst het hele seizoen al lof voor zijn spel. Zo ook van de man die gaat bepalen of er nog een verlenging aan zijn seizoen komt met een plekje in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK.

“Van de Ven speelde in principe goed, hij speelde linksback natuurlijk. Tottenham had de wedstrijd eigenlijk niet mogen verliezen, maar het was een wedstrijd met topintensiteit. Hij maakt een geweldige ontwikkeling door en ik heb hem zien spelen als linksback, dat kan hij dus ook", vertelt de bondscoach tegen Voetbalzone.

