Ten Hag en Blind komen met eerste reactie op Champions League-loting

Donderdag, 26 augustus 2021 om 20:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:03

Erik ten Hag en Daley Blind hebben donderdagavond gereageerd op de loting voor de groepsfase van de Champions League. Ajax werd in Istanbul gekoppeld aan Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas. Ten Hag zegt dat Ajax 'zes goede dagen' moet hebben om kans te maken op de volgende ronde en rekent zich niet rijk. Blind ziet een groep 'waarin Ajax kansen heeft'.

Volgens Ten Hag begint Dortmund als favoriet aan de groep. "Ik ken de ploeg redelijk goed: ze hebben veel snelheid voorin, zijn gevaarlijk op de counter en technisch heel vaardig", wordt de trainer geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Het mooie voor de fans is dat het dichtbij is. En in die prachtige entourage met 80.000 toeschouwers wil iedereen graag voetballen. Verder denk ik dat wij en Sporting gelijkwaardig zijn. Besiktas kan ik nog niet goed inschatten. Het kan de ‘dark horse’ in deze groep zijn."

"Ons doel is toch overwinteren in de Champions League. Ik denk dat er mogelijkheden zijn", geeft Blind aan. Hij vindt het lastig om een precieze inschatting te maken van de tegenstand in de poule. "Dortmund is een absolute topclub. Bij de wedstrijd van PSV in de play-offs tegen Benfica hebben we kunnen zien waartoe Portugese elftallen in staat zijn, maar van Sporting weet ik niet zo veel. Bij Besiktas in Turkije zal het ongetwijfeld een heksenketel worden."

"Het had allemaal zwaarder gekund, maar ook deze tegenstanders zitten niet voor niks in de Champions League", maakt Blind duidelijk. "Ze hebben allemaal kwaliteit. Wij hebben alleen een kans als we op ons allerbest zijn. Het is geen feestpoule." De verdediger had het mooi gevonden als Ajax tegen een 'absolute topclub', zoals 'het Paris Saint-Germain van Lionel Messi'. "Dat zijn eigenlijk de wedstrijden waarvoor je voetballer bent geworden. En hoe moeilijk dat soort teams ook te bespelen zijn, als Ajax maak je altijd een kans."