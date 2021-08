‘Overmars communiceert vraagprijs voor Neres na belletje uit Frankrijk'

Donderdag, 26 augustus 2021 om 20:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:29

Ajax krijgt mogelijk de kans om David Neres in de slotfase van de zomerse transferwindow te verkopen. Volgens het Braziliaanse UOL Esporte heeft Olympique Lyon in Amsterdam geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de 24-jarige vleugelspits. Ajax zet in op een bedrag van 25 miljoen euro.

Het is geen geheim dat Ajax deze zomer afscheid wil nemen van Neres. De Amsterdammers haalden met Steven Berghuis al een extra optie voor de rechtsbuitenpositie binnen, waardoor Neres momenteel derde keus is voor die plek. "Een vertrek van een speler als Neres en André Onana is logisch", zo zei directeur voetbalzaken Marc Overmars eerder tegenover Voetbal International. "Spelers die bij ons al vier en vijf jaar spelen. Dan brengen we hen verder, zijn ze klaar voor de volgende stap."

Met een vraagprijs van 25 miljoen euro is Ajax al een groot stuk gezakt ten opzichte van een aantal jaar geleden. "Hij kon tweeënhalf jaar geleden naar China, voor meer dan veertig miljoen euro, maar daar heb ik totaal geen spijt van", zo zei Overmars eind juli. "Dat heeft ons namelijk ook dat prachtjaar gebracht. Hij maakte de beslissende goal tegen PSV, maakte tegen Real Madrid en Juventus belangrijke goals. Dat was niet gebeurd als we hem in december hadden verkocht. Als het nu x bedrag minder wordt, dan zij dat zo. Wij gaan altijd voor het sportieve verhaal."

Ajax betaalde verdeeld over verschillende termijnen uiteindelijk ongeveer 22 miljoen euro voor Neres, die in januari 2017 overkwam van São Paulo. Na een moeizaam eerste half jaar werd de Braziliaan een gewaardeerde basiskracht in Amsterdam. Neres kampte in 2019 met een zware knieblessure en afgelopen seizoen met een enkelblessure, maar is nu volledig hersteld. Hij staat op 43 goals en 39 assists in 161 wedstrijden voor de club. Bij Lyon zou Neres herenigd worden met Peter Bosz, met wie hij een half jaar samenwerkte bij Ajax.