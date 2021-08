‘Real Madrid brengt nieuw bod uit op Kylian Mbappé’

Donderdag, 26 augustus 2021 om 16:58 • Yanick Vos • Laatste update: 17:05

Real Madrid heeft een nieuw bod neergelegd bij Paris Saint-Germain voor Kylian Mbappé. Volgens Sky Sports heeft de Koninklijke een bod van 170 miljoen euro uitgebracht op de Frans international, wiens contract in Parijs volgend jaar afloopt. Le Parisien schrijft over een nieuw bod van 180 miljoen euro. Eerder deze week wees PSG een bod vanuit Madrid van 160 miljoen euro af.

Sportief directeur Leonardo gaf aan dat het bod van 160 miljoen werd geweigerd omdat het ‘ver verwijderd is van wat PSG wil hebben’. In het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito wordt gesteld dat Real Madrid een vraagprijs van 215 miljoen euro voor Mbappé verwacht. Die genoemde vraagprijs ligt in de lijn van de berichtgeving van L’Équipe en Le Parisien. L'Équipe meldde woensdagochtend dat de Franse grootmacht rekening houdt met een bedrag van tussen de 190 en 200 miljoen euro voor Mbappé, terwijl er niet uitgesloten werd dat hij zelfs de duurste speler aller tijden moet worden om te vertrekken uit Parijs. Dat record staat nu nog op naam van Neymar, voor wie PSG in 2017 222 miljoen euro neertelde. Ook Le Parisien rept over een vraagprijs van 220 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ja, we hebben het afgewezen, maar we houden niemand tegen. Ik kan geen bedragen bevestigen, maar het bod is rond de 160 miljoen euro. De aanbieding is ver verwijderd van wat wij willen hebben voor Kylian. Een deel van het bedrag moeten we afstaan aan AS Monaco en we vinden het huidige voorstel niet voldoende”, zei Leonardo woensdag tegenover RMC Sport. Mbappé werd voor 180 miljoen euro overgenomen van AS Monaco en heeft nog een contract tot de zomer van 2022, maar weigert dat vooralsnog te verlengen. Zoals het er nu naar uitziet, is hij over een jaar transfervrij op te halen in Parijs.

“We hebben Kylian twee grote aanbiedingen gedaan: eerst een gelijkwaardig aan de bestbetaalde spelers uit de selectie twee maanden geleden en daarna een daar nog boven, heel recent. We willen hem laten zien dat hij een belangrijke speler is, het centrum van het project, maar hij staat niet boven het project”, sprak Leonardo. “Het lijkt een strategie van Real om een 'nee' van ons te krijgen op hun aanbieding, zodat ze aan Kylian hebben laten zien alles te hebben gedaan om hem binnen te halen. Dan kunnen ze nog een jaar wachten om hem dan gratis binnenhalen. Real Madrid gedraagt zich al twee jaar zo. Het is oneerlijk en zelfs illegaal, omdat ze ook contact hebben opgenomen met de speler. Het is voor ons onaanvaardbaar, omdat het niet correct is.”