Alex Kroes getoond als keiharde onderhandelaar: ‘Liet deal op 180 euro klappen’

Alex Kroes is een keiharde onderhandelaar, zo blijkt uit een uitgebreid artikel in het Algemeen Dagblad. De titulair technisch directeur van Ajax handelde in het verleden op zeer zorgvuldige en principiële wijze en liet zelfs een deal klappen op 180 euro.

Al geruime tijd is Kroes met Ajax op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Graham Potter leek lange tijd op pole position te liggen, maar nu wordt de 35-jarige Francesco Farioli beschouwd als topkandidaat, zo meldt het AD.

Met het oog op de voorbereidingen voor komend seizoen, zal Kroes niet al te lang meer willen wachten met het aanstellen van een nieuwe trainer. Maar gezien de onderhandelingsprincipes van Kroes, zal die niet wakker liggen van een aantal weken vertraging.

Tussen 2019 en 2022, toen Kroes grootaandeelhouder en bestuurder was bij Go Ahead Eagles, baarde zijn manier van onderhandelen al veel opzien. Dat kwam als eerste tot uiting toen Marc Overmars doelman Jay Gorter naar Amsterdam wilde halen.

Overmars legde een bod van een miljoen euro op tafel, waarop Kroes vroeg om het dubbele daarvan. “Jij weet net zo goed als ik dat die jongen het dubbele daarvan waard is zodra hij het Ajax-shirt draagt”, waren de woorden van Kroes daarbij.

Zelf iets meer betalen lijkt Kroes helemaal niet te doen. Jacob Mulenga werd bij Go Ahead aangedragen door Jan-Willem van Dop, die de spits uit Zambia nog kende van zijn tijd bij FC Utrecht. Kroes ging vervolgens in onderhandeling, maar bleek ontzettend principieel te zijn.

De deal was namelijk zo goed als rond, maar Kroes weigerde met de laatste 180 euro per maand over de brug te komen, waardoor het niet van een overeenkomst kwam. Uiteindelijk was het Van Dop zelf die de deal wist te sluiten.

