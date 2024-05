Bij PSV vertrekkende Ernest Faber kan elders in Nederland aan de slag

Het heeft er alle schijn van dat Ernest Faber bezig is aan zijn (voorlopig) laatste seizoen in dienst van PSV. Het hoofd opleidingen van de kersvers kampioen van Nederland is met zijn werkgever in gesprek over een ontbinding van zijn tot medio 2026 doorlopende contract, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International.

Ingewijden bevestigen aan het ED dat een vertrek van Faber 'nabij' is. "Na zes jaar in deze functie zijn er voor Faber meerdere opties om de toekomst buiten PSV te vervolgen. Eentje daarvan ligt in Australië, waar hij bij een grote club uit de A-League aan de slag kan", aldus Rik Elfrink.

Volgens VI kan Faber ook in Nederland aan de slag. "Hij heeft meerdere opties in zowel binnen- als buitenland. Met zijn papieren kan hij als trainer of hoofd opleidingen werken, maar ook als technisch directeur. Hij volgde enkele cursussen om die laatste functie ook te kunnen vervullen", schrijft Marco Timmer.

De 52-jarige Faber is sinds medio 2018 bij PSV in dienst als hoofd jeugdopleiding. Tussen december 2019 en juni 2020 was hij een half jaar interim-trainer in Eindhoven na het ontslag van Mark van Bommel.

Voor zijn tijd als hoofd jeugdopleiding was Faber als hoofdtrainer in dienst bij NEC en FC Groningen. Ook stond hij in twee verschillende periodes bij FC Eindhoven voor de groep.

Mogelijk opteert Faber na zijn vertrek bij PSV voor een terugkeer in het trainersambt. Onlangs liet de clubman weten een rol als hoofdtrainer 'absoluut' nog niet uit het hoofd te hebben gezet.

Waar en in wat voor functie Faber na dit seizoen actief is, zal 'binnen afzienbare tijd' bekend worden, zo meldt Elfrink.

