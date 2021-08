Trauner: ‘Natuurlijk ben ik teleurgesteld, het geeft altijd een grote ervaring'

Gernot Trauner beleeft een uitstekende start in dienst van Feyenoord, maar zag dat niet beloond worden met een uitnodiging voor de nationale ploeg van Oostenrijk. De vijfvoudig international maakt geen deel uit van de Oostenrijkse selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Moldavië, Israël en Schotland. Het uitblijven van die uitnodiging zorgt voor teleurstelling bij de van LASK overgekomen Trauner.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want het geeft altijd een grote ervaring als je voor je land mag spelen. Ik dacht ook dat ik wel aardig gespeeld had de afgelopen weken. Maar ik speel in de eerste plaats voor Feyenoord en het enige wat ik kan doen is hier heel goed spelen elke week”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van de 29-jarige centrumverdediger. Trauner maakte in maart voor het laatst deel uit van de Oostenrijkse selectie, maar kreeg van bondscoach Franco Foda tevens geen uitnodiging voor het EK.

Trauner speelde sinds zijn komst van LASK vijf officiële wedstrijden voor Feyenoord en liet daarin een uitstekende indruk achter, maar vindt het nog te vroeg om de complimenten in ontvangst te nemen. “Voor mij is alles nieuw. Ik probeer te begrijpen hoe het team speelt. We hebben heel veel balbezit, dat is nieuw voor mij maar ik vind het leuk. Ik heb teamgenoten die de bal niet gauw verliezen en dat maakt mijn werk in de defensie ook makkelijker.”

Voor Feyenoord wacht donderdagavond de return van de laatste voorronde van de Conference League tegen IF Elfsborg, wat na de 5-0 zege van een week geleden een formaliteit lijkt. “Nou ja, alles kan”, waarschuwt Trauner. Door de blessure van Marcos Senesi krijgt hij in Zweden vermoedelijk Ramon Hendriks naast zich in het hart van de defensie. “Als de Zweden in de openingsfase een paar goals maken krijg je een gekke wedstrijd.”