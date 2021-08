‘Barcelona trekt conclusie na goed gesprek en schrapt ontslagwens’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 13:09 • Rian Rosendaal

Een flinke ommezwaai in de situatie rondom Barcelona en Samuel Umtiti. Onder meer SER Catalunya meldt woensdag namelijk dat de Franse centrumverdediger gewoon aan de club verbonden blijft. Eerder deze week meldde Sport nog dat Umtiti op de nominatie stond om de Catalanen tussentijds te verlaten. Er werd zelfs gerept over ontslag voor de 27-jarige mandekker.

Volgens bovengenoemd medium is er door Barcelona uitvoerig gesproken met Umtiti en zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat voortzetting van de samenwerking nog steeds gewoon een optie is. Barcelona is niet langer van plan om het tot medio 2023 lopende contract van Umtiti te verscheuren. Men hoopt dat de verdediger voor langere tijd verlost blijft van blessureleed, zodat trainer Ronald Koeman dit seizoen een beroep op hem kan doen.

De toekomst van Umtiti leek nog niet zolang geleden sowieso buiten het Camp Nou te liggen. Sport schreef maandag nog dat Umtiti samen met Miralem Pjanic op het lijstje staat om verkocht te worden, om zo geld te kunnen besparen. Voor Umtiti zou er interesse bestaan vanuit Italië, Turkije en Frankrijk. Een stap naar Turkije leek geen optie te zijn, want hij heeft een financieel aantrekkelijke aanbieding naast zich neergelegd.

Sport benadrukte maandag ook nog dat Barcelona zijn geduld met Umtiti langzaam maar zeker begint te verliezen. De Catalanen zouden hem proberen over te halen om voor een van de geïnteresseerde clubs te kiezen. Als het niet lukt om Umtiti op deze manier weg te krijgen, valt het niet uit te sluiten dat Barcelona overgaat tot een ontslag, zo klonk het vanuit Spanje. Enkele dagen later echter lijkt het erop dat Umtiti gewoon het seizoen afmaakt bij zijn huidige werkgever.

Umtiti leek zich maandag nog te hebben neergelegd bij een tussentijds vertrek bij Barcelona. Toen El Chiringuito hem afgelopen weekeinde opwachtte bij zijn auto, werd hem gevraagd of hij nog ruimte voor zichzelf zag in de selectie van Barcelona. “Ik heb ruimte in mijn auto...", zo luidde zijn cynische antwoord. Umtiti werd twee weken geleden tijdens de oefenwedstrijd tegen Juventus uitgefloten door het publiek in het Estadi Johan Cruyff, waarop hij besloot om de prijsuitreiking van de Trofeo Joan Gamper aan zich voorbij te laten gaan. "Soms is het beter om niks te zeggen en stilte dingen te laten oplossen”, liet Umtiti vervolgens via Instagram weten.