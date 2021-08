‘Barcelona begint geduld te verliezen en overweegt over te gaan tot ontslag’

Maandag, 23 augustus 2021 om 15:25 • Chris Meijer

Barcelona hoopt Samuel Umtiti zo snel mogelijk te kunnen lozen. Sport schrijft dat de Catalanen hun geduld met de 27-jarige centrumverdediger beginnen te verliezen, waardoor het langzaam maar zeker een reëel scenario wordt dat hij ontslagen gaat worden. Er zijn de nodige clubs met belangstelling, maar Umtiti is kieskeurig als het op de keuze van een nieuwe werkgever aankomt.

Umtiti en Miralem Pjanic staan bovenaan het lijstje met spelers die Barcelona zo snel mogelijk mogen verlaten, om geld te kunnen besparen. De Bosnische middenvelder wordt de laatste tijd nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar de Serie A, waar Juventus, Fiorentina en Napoli belangstelling zouden hebben. Voor Umtiti zou er interesse bestaan vanuit Italië, Turkije en Frankrijk. Een stap naar Turkije lijkt er echt niet in te zitten, want hij heeft een financieel aantrekkelijke aanbieding naast zich neergelegd.

Op dit moment worden AS Monaco, OGC Nice en AS Roma genoemd als concrete gegadigden voor Umtiti, maar de vraag is of zij hem kunnen binnenhalen. Umtiti zou namelijk zijn zinnen hebben gezet op een club die actief is in de Champions League en die heeft zich vooralsnog niet gemeld. OGC Nice en AS Roma zijn sowieso niet in de Champions League actief, terwijl AS Monaco nog een kans heeft om het miljardenbal te bereiken. Dan moet er woensdagavond wel een 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de laatste voorronde worden weggepoetst.

Verder zou Umtiti zelf inzetten op een vertrek op huurbasis, iets dat door Sport tot de mogelijkheden wordt gerekend. De Spaanse sportkrant benadrukt namelijk dat Barcelona zijn geduld met Umtiti langzaam maar zeker begint te verliezen. De Catalanen proberen hem over te halen om voor een van de geïnteresseerde clubs te kiezen. Als het niet lukt om Umtiti op deze manier weg te krijgen, valt het niet uit te sluiten dat Barcelona overgaat tot een ontslag. Zijn contract loopt nog door tot medio 2023, maar de club heeft hem duidelijk gemaakt dat hij dit seizoen absoluut niet in de plannen voorkomt en niet hoeft te rekenen op speelminuten.

Umtiti lijkt zich zelf ook te realiseren dat hij geen toekomst heeft in Barcelona. Toen El Chiringuito hem afgelopen weekeinde opwachtte bij zijn auto, werd hem gevraagd of hij nog ruimte voor zichzelf zag in de selectie van Barcelona. “Ik heb ruimte in mijn auto...", zo luidde zijn cynische antwoord. Umtiti werd twee weken geleden tijdens de oefenwedstrijd tegen Juventus uitgefloten door het publiek in het Estadi Johan Cruyff, waarop hij besloot om de prijsuitreiking van de Trofeo Joan Gamper aan zich voorbij te laten gaan. "Soms is het beter om niks te zeggen en stilte dingen te laten oplossen”, liet Umtiti vervolgens via Instagram weten.