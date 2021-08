Derksen meldt transfer voor Leroy Fer: ‘Wat jammer voor die club’

Maandag, 23 augustus 2021 om 22:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:26

Leroy Fer is op weg om een transfer naar Turkije te maken, zo meldt Johan Derksen in Veronica Inside. De 31-jarige middenvelder van Feyenoord wordt volgens de analist verkocht aan Alanyaspor. Derksen is bepaald niet onder de indruk van Fer de laatste tijd en reageert vol cynisme.

"We horen net dat Fer verkocht wordt naar Turkije", aldus Derksen. "Dan denk ik: wat jammer voor die club, dat ze daar geld aan uitgeven, want die heeft niks meer te brengen." Valentijn Driessen voegt daar cynisch aan toe: "Ze zullen geen video van tegen Elfsborg hebben laten zien, toen hij inviel", doelt hij op de korte invalbeurt van Fer afgelopen donderdag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen doet daar nog een schepje bovenop. "Als Fer daar komt dan denken ze: dit is niet de Fer die wij op de video hebben gezien. Dit is zijn vader," knipoogt hij. Fer begon dit seizoen noodgedwongen als centrumverdediger bij Feyenoord, maar is na de komst van Gernot Trauner naar de bank verdwenen. Zondag tegen Go Ahead Eagles (2-0 winst) bleef de routinier daar de hele wedstrijd zitten.

Fer werd twee jaar geleden door Feyenoord teruggehaald van Swansea City en had sindsdien meestal een basisplaats. Die is hij onder Arne Slot inmiddels dus kwijtgeraakt. Inclusief zijn eerste periode in Rotterdam heeft Fer 193 wedstrijden voor Feyenoord achter zijn naam staan, waarin hij 21 keer scoorde en 17 assists gaf. Zijn contract loopt nog één jaar door.