Afellay prijst bekritiseerde Ajacied in Oranje-opstelling Van Hooijdonk

Maandag, 23 augustus 2021 om 07:25 • Yanick Vos • Laatste update: 07:38

Ibrahim Afellay vindt het knap dat Daley Blind ondanks alle kritiek zich altijd staande houdt bij het Nederlands elftal. De oud-international nam het zondagavond bij Studio Voetbal op voor de Ajacied, die van Pierre van Hooijdonk een plek krijgt op het middenveld in zijn Oranje-opstelling. Theo Janssen sprak zijn twijfels uit over Blind en haalde zijn gebrek aan snelheid aan.

Van Hooijdonk stelde voor het voetbalpraatprogramma zijn favoriete opstelling van het Nederlands elftal samen voor de komende interlandperiode. Hij kiest voor Blind op het middenveld, samen met Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. “Blind op het middenveld, ik ben daar heel benieuwd naar”, reageerde Janssen. “Echt heel benieuwd. Ik vind Blind een goede speler, maar ik heb toch liever dat hij alles voor zich heeft. Als hij op het middenveld speelt, gaat het vaak toch te snel. Zeker in het belopen van afstanden.”

Van Hooijdonk merkte op dat hij Blind op het middenveld heeft neergezet vanwege zijn passing. Janssen erkende dat de passing van de Oranje-international ‘fantastisch’ is. “Hij heeft veel centraal gespeeld, terwijl hij vroeger veel op het middenveld speelde. Voor mijn gevoel ga je als middenvelder niet zomaar naar achteren. Vaak gaat het dan om handelingssnelheid, maar bij hem heeft dat te maken met loopvermogen”, stelde Janssen. “Afstanden moeten overbrugbaar zijn. Hij heeft al moeite als hij in de laatste linie staat.”

Afellay haakte in: “Ik ben het helemaal met je eens, maar ik vind het wel knap dat hij het afdwingt dat hij ermee wegkomt. Menig andere speler zou allang uit het elftal zijn gehaald. Hij is de enige speler die zoveel snelheid tekortkomt, maar ondanks dat worden zijn voetballende kwaliteiten…”, zei Afellay, toen hij werd onderbroken door Janssen: “Nederland is niet zo goed dat wij een wedstrijd kunnen domineren in balbezit. Dat wij zo vast zijn aan de bal om de tegenstander de wil op te leggen. Dus we zullen ook in schakelmomenten komen en dan kom je met Blind op het middenveld tekort.”

Oranje-opstelling Van Hooijdonk: Bijlow; Timber, De Vrij, Van Dijk, Malacia; F, De Jong, Wijnaldum, Blind; Berghuis, Memphis, Gakpo